Luis Díaz y Gera Ponce celebraron la Navidad presumiendo su embarazo: así fue el especial momento

El jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz, y su esposa, Gera Ponce, enternecieron al mostrarse junto a sus hijas y mostrar su embarazo.

Juan David Velásquez
Luis Díaz y Gera Ponce mostraron su celebración de Navidad
Luis Díaz y Gera Ponce posaron con sus hijas en Navidad. (Fotos AFP: Chris CODUTO y Canal RCN)

Luis Díaz es uno de los referentes de la Selección Colombia en la actualidad y su vida personal no pasa por desapercibido, así quedó demostrado en su celebración de Navidad.

¿Cómo fue la celebración de Navidad de Luis Díaz y Gera Ponce?

Luis Díaz y Gera Ponce vivieron una Navidad cargada de amor y emoción al compartir con sus seguidores que están a la espera de su tercer bebé.

La pareja enterneció en redes sociales al mostrarse junto a sus hijas, Roma y Charlotte, en una celebración familiar que rápidamente se llevó la atención de miles de fanáticos.

A través de varias fotos, el jugador de la Selección Colombia y la influenciadora dejaron ver el especial momento que vivieron en Nochebuena en donde el amor, las sonrisas y gestos de complicidad fueron protagonistas.

Asimismo, Luis Díaz y Gera Ponce no ocultaron la felicidad que sienten por la llegada de un nuevo integrante al hogar.

Luis Díaz y Gera Ponce esperan su tercer hijo
Así fue la Navidad de Luis Díaz y Gera Ponce. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en celebración de Navidad

Semanas atrás empezó a tomar fuerza el rumor que la célebre pareja podría estar esperando su tercer hijo tras el nacimiento de su hija menor a principios del 2024.

Fue hasta hace pocos días que el futbolista y su pareja decidieron confirmar la noticia con una tierna foto de Gera en una silla de avión.

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.

Pero fue hasta la celebración de Navidad que la pareja quiso mostrarles a sus seguidores la pancita de Gera, quien estaría por su tercer o cuarto mes de embarazo.

En las imágenes se ven a Lucho con Gera posando junto a sus hijas con atuendos navideños en lo que parece ser su hogar, junto a ellos estuvieron varios de sus familiares y seres queridos.

Como era de esperarse, las fotografías no tardaron en generar una avalancha de reacciones, con mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos cercanos y figuras del deporte, quienes destacaron su unión como familia y también la alegría por la llegada de su tercer hijo.

