Luis Díaz y Gera Ponce celebraron la Navidad presumiendo su embarazo: así fue el especial momento

Luis Díaz es uno de los referentes de la Selección Colombia en la actualidad y su vida personal no pasa por desapercibido, así quedó demostrado en su celebración de Navidad.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está el influenciador tras cirugía de corazón

¿Cómo fue la celebración de Navidad de Luis Díaz y Gera Ponce?

Luis Díaz y Gera Ponce vivieron una Navidad cargada de amor y emoción al compartir con sus seguidores que están a la espera de su tercer bebé.

La pareja enterneció en redes sociales al mostrarse junto a sus hijas, Roma y Charlotte, en una celebración familiar que rápidamente se llevó la atención de miles de fanáticos.

A través de varias fotos, el jugador de la Selección Colombia y la influenciadora dejaron ver el especial momento que vivieron en Nochebuena en donde el amor, las sonrisas y gestos de complicidad fueron protagonistas.

Asimismo, Luis Díaz y Gera Ponce no ocultaron la felicidad que sienten por la llegada de un nuevo integrante al hogar.

Así fue la Navidad de Luis Díaz y Gera Ponce. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en celebración de Navidad

Semanas atrás empezó a tomar fuerza el rumor que la célebre pareja podría estar esperando su tercer hijo tras el nacimiento de su hija menor a principios del 2024.

Fue hasta hace pocos días que el futbolista y su pareja decidieron confirmar la noticia con una tierna foto de Gera en una silla de avión.

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.

Pero fue hasta la celebración de Navidad que la pareja quiso mostrarles a sus seguidores la pancita de Gera, quien estaría por su tercer o cuarto mes de embarazo.

En las imágenes se ven a Lucho con Gera posando junto a sus hijas con atuendos navideños en lo que parece ser su hogar, junto a ellos estuvieron varios de sus familiares y seres queridos.

Como era de esperarse, las fotografías no tardaron en generar una avalancha de reacciones, con mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos cercanos y figuras del deporte, quienes destacaron su unión como familia y también la alegría por la llegada de su tercer hijo.