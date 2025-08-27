Luis Díaz disfruta Alemania y contradice a James Rodríguez: esto fue lo que dijo

Luis Díaz contradice a James Rodríguez: visiones opuestas sobre la vida en Alemania, pues mientras vive un presente soñado en su llegada al Bayern Múnich, el guajiro ya suma dos goles con la camiseta del gigante bávaro y cada vez se siente más adaptado, tanto en la cancha como fuera de ella.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿Cómo ha sido el arranque de Lucho en el Bayern?

Sus primeras declaraciones sobre la vida en Alemania sorprendieron a muchos, pues contrastan con lo que en su momento dijo James Rodríguez durante su paso por el mismo club, y aunque ambos compartieron vestuario en selecciones, sus percepciones sobre Múnich parecen ir en direcciones completamente distintas.

Así habló Luis Díaz sobre su vida en Alemania, y sus palabras contrastan con lo que dijo James Rodríguez hace unos años. | Foto: Evaristo Sa | AFP

Apenas unas semanas después de su presentación oficial, el colombiano ya marcó dos goles que fueron celebrados con euforia en el Allianz Arena.

Pero más allá de lo deportivo, Lucho asegura sentirse pleno en Alemania, en entrevista, describió a Múnich como una ciudad “espectacular”, con buena gastronomía, cultura futbolera y gente que lo ha recibido con calidez, y también resaltó un detalle especial, el apoyo de la comunidad colombiana que lo sigue a donde va.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Por qué James no tuvo la misma experiencia?

Las palabras de Lucho contrastan directamente con los recuerdos de James Rodríguez en el Bayern, pues su paso durante su paso entre 2017 y 2019, el volante cucuteño describió la vida en Alemania como complicada.

ucho ya celebra goles y momentos felices en Alemania, pero James no guarda los mejores recuerdos de su paso por Múnich. Foto: Raúl Arboleda | AFP

En entrevistas posteriores, señaló que el clima, la rutina y la frialdad de las personas hicieron que nunca pudiera sentirse del todo cómodo.

James también consideró distante la relación con sus compañeros en el camerino, y esa sensación de aislamiento fue una de las razones que lo llevaron a buscar nuevos rumbos tras terminar su cesión en el club alemán.

Artículos relacionados Karol G Karol G logra ser la primera latina en presentarse en el Crazy Horse de París

¿Podrá Lucho escribir una historia distinta en el Bayern?

Aunque ambos jugadores coinciden en haber vestido la camiseta del campeón alemán, las circunstancias son distintas, Luis Díaz ha tenido un arranque lleno de energía, con cariño de la afición y respaldo inmediato de la institución.

Por ahora, todo indica que su experiencia puede ser mucho más positiva que la de James, y su motivación está clara, seguir sumando goles, ganar títulos y consolidarse como uno de los referentes del Bayern.