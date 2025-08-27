Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luis Díaz disfruta Alemania y contradice a James Rodríguez: esto fue lo que dijo

Luis Díaz brilla en el Bayern y disfruta Alemania, mientras James Rodríguez recordó que su paso por Múnich no fue del todo positivo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Camiseta de Luis Díaz en el Bayern de Múnich
La camiseta de Luis Díaz en Bayern de Múnich todo un furor. (AFP: Alexandra BEIER)

Luis Díaz contradice a James Rodríguez: visiones opuestas sobre la vida en Alemania, pues mientras vive un presente soñado en su llegada al Bayern Múnich, el guajiro ya suma dos goles con la camiseta del gigante bávaro y cada vez se siente más adaptado, tanto en la cancha como fuera de ella.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el arranque de Lucho en el Bayern?

Sus primeras declaraciones sobre la vida en Alemania sorprendieron a muchos, pues contrastan con lo que en su momento dijo James Rodríguez durante su paso por el mismo club, y aunque ambos compartieron vestuario en selecciones, sus percepciones sobre Múnich parecen ir en direcciones completamente distintas.

Mientras Luis Díaz se siente como en casa en Alemania, James Rodríguez recordó momentos difíciles en Múnich.
Así habló Luis Díaz sobre su vida en Alemania, y sus palabras contrastan con lo que dijo James Rodríguez hace unos años. | Foto: Evaristo Sa | AFP

Apenas unas semanas después de su presentación oficial, el colombiano ya marcó dos goles que fueron celebrados con euforia en el Allianz Arena.

Pero más allá de lo deportivo, Lucho asegura sentirse pleno en Alemania, en entrevista, describió a Múnich como una ciudad “espectacular”, con buena gastronomía, cultura futbolera y gente que lo ha recibido con calidez, y también resaltó un detalle especial, el apoyo de la comunidad colombiana que lo sigue a donde va.

Artículos relacionados

¿Por qué James no tuvo la misma experiencia?

Las palabras de Lucho contrastan directamente con los recuerdos de James Rodríguez en el Bayern, pues su paso durante su paso entre 2017 y 2019, el volante cucuteño describió la vida en Alemania como complicada.

James Rodríguez confesó que nunca pudo adaptarse del todo a la vida alemana.
ucho ya celebra goles y momentos felices en Alemania, pero James no guarda los mejores recuerdos de su paso por Múnich. Foto: Raúl Arboleda | AFP

En entrevistas posteriores, señaló que el clima, la rutina y la frialdad de las personas hicieron que nunca pudiera sentirse del todo cómodo.

James también consideró distante la relación con sus compañeros en el camerino, y esa sensación de aislamiento fue una de las razones que lo llevaron a buscar nuevos rumbos tras terminar su cesión en el club alemán.

Artículos relacionados

¿Podrá Lucho escribir una historia distinta en el Bayern?

Aunque ambos jugadores coinciden en haber vestido la camiseta del campeón alemán, las circunstancias son distintas, Luis Díaz ha tenido un arranque lleno de energía, con cariño de la afición y respaldo inmediato de la institución.

Por ahora, todo indica que su experiencia puede ser mucho más positiva que la de James, y su motivación está clara, seguir sumando goles, ganar títulos y consolidarse como uno de los referentes del Bayern.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura

La Segura reveló que se enfrentará a una intervención médica: ¿de qué se trata?

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que se acerca la fecha de su próximo tratamiento médico y contó sus planes.

Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022. Blessd

Así reaccionó Blessd tras la caída de un camarógrafo en pleno concierto

El cantante Blessd llamó la atención en las últimas horas luego de que un camarógrafo de su equipo sufriera un accidente.

La Liendra reapareció con marcas en el rostro La Liendra

La Liendra causa preocupación al reaparecer con heridas en el rostro, ¿qué le pasó?

La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos, preocupa a sus seguidores al reaparecer en redes con varias marcas y vendajes en el rostro.

Lo más superlike

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes de los departamentos de Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón