Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luis Díaz dejó ver su nuevo tatuaje en homenaje al bebé que viene en camino

Luis Díaz sorprendió al dejar ver uno de sus tatuajes más significativos tras su más reciente partido con el Bayern Múnich en 2025.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Díaz en el amistoso de Colombia
Luis Díaz en el partido en contra de Nueva Zelanda en Estados Unidos. (Foto de AFP)

Luis Díaz volvió a ser noticia, esta vez lejos de los goles y las asistencias, pero igual de cerca al corazón de sus seguidores.

Tras su más reciente partido con el Bayern dejó ver uno de los tatuajes más significativos de su cuerpo, una pieza que no tardó en generar conversación en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol.

Artículos relacionados

¿Qué representa el león que Luis Díaz lleva en su piel?

El tatuaje que llamó la atención muestra la figura de un león, un animal que tradicionalmente simboliza fuerza, liderazgo y protección, en el caso de Luis Díaz, esta imagen adquiere un significado aún más profundo, el león no aparece solo, sino acompañado de su manada, una clara referencia a su familia.

J Balvin apareció en el escenario con una chamarra de piel diseñada en México.
J Balvin apareció en el escenario con una chamarra de piel diseñada en México. Foto | PIERO CRUCIATTI.

El diseño representa a Lucho junto a su esposa Gera y sus hijos, Romita y Charlotte, además de un detalle especial que no pasó desapercibido, la presencia simbólica del bebé que viene en camino.

Esta composición ha sido interpretada por muchos como una forma de declarar que, más allá de los estadios llenos y los títulos europeos, su rol más importante es el de padre y compañero.

Artículos relacionados

¿Por qué este tatuaje de Luis Díaz generó tanta reacción entre los fans?

La imagen se viralizó rápidamente porque conecta con una narrativa que los seguidores valoran, la del futbolista exitoso que no olvida de dónde viene ni a quiénes caminan a su lado.

 

Además, el momento en el que se dejó ver el tatuaje ocurrió tras su último compromiso con el Bayern Múnich en este año, un cierre simbólico que mezcla lo profesional con lo personal.

Para muchos hinchas, fue una manera silenciosa pero contundente de recordar que su rendimiento en el campo está directamente ligado a la estabilidad y felicidad que encuentra en su hogar.

Artículos relacionados

¿Cómo se conecta este gesto de Luis Díaz con su presente en el Bayern Múnich?

Luis Díaz atraviesa una etapa de consolidación con el club alemán, adaptándose a un nuevo entorno, una nueva liga y una presión constante por rendir al máximo nivel.

La chamarra de J Balvin que convirtió moda y fe en un momento histórico.
La chamarra de J Balvin que convirtió moda y fe en un momento histórico. Foto | Luis ACOSTA.

Mostrar este tatuaje en medio de ese contexto puede interpretarse como una declaración personal, su equilibrio emocional es clave para enfrentar los retos que implica vestir una camiseta histórica como la del Bayern.

El león y su manada no son solo un tatuaje, son un recordatorio permanente de por qué lucha, corre y sueña en cada partido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn