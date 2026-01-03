Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alberto posada se lastimó las cuerdas bucales tras reciente presentación en vivo

Una supuesta falla en el sonido de su reciente presentación en vivo ocasionó que Luis Alberto Posada se lastimara las cuerdas bucales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luis Alberto Posada revela lesión en sus cuerdas bucales tras reciente show en vivo
Luis Alberto Posada revela lesión en sus cuerdas bucales tras reciente show en vivo. (Foto Canal RCN).

Lo que parecía una noche triunfal sobre el escenario de la Feria de Cali terminó encendiendo las alarmas entre los asistentes: el reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada se retiró tras fallas en el sonido y horas más tardes reveló por medio de sus redes que sufrió una supuesta lesión en sus cuerdas bucales.

¿Qué pasó con Luis Alberto Posada en la Feria de Cali?

En redes sociales comenzaron a circular videos de la presentación de Luis Alberto Posada en la Feria de Cali, en los que el artista mostró su molestia por fallas en el sonido del evento. Durante el show, explicó al público lo que estaba ocurriendo y tomó la decisión de abandonar el escenario.

¿Qué dijo Luis Alberto Posada en redes?
Luis Alberto Posada habló de su concierto en Cali / (Foto de Freepik)

“Definitivamente, con este sonido, no puedo más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias”, expresó el cantante.

Sin embargo, más tarde se conoció que todo hizo parte de una broma organizada por el propio artista. Al notar que el sonido no se encontraba en óptimas condiciones, decidió bromear al respecto y hacerles una inocentada a sus fanáticos.

Lo que no imaginó fue que el esfuerzo vocal que realizó para cumplir con su presentación sí terminó afectando su salud.

¿Qué se sabe del estado de salud de Luis Alberto Posada?

Horas después de su presentación en vivo en Cali, el cantante reapareció en sus redes sociales para contar cómo se encontraban sus cuerdas vocales tras el esfuerzo realizado durante su reciente show en la Feria de Cali.

¿Qué ocurrió en el concierto de Luis Alberto Posada en Cali?
Luis Alberto Posada sorprendió a sus fans de Cali / (Foto de Freepik)

En un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista se mostró consumiendo un remedio natural a base de jengibre, limón y miel con el fin de desinflamar las cuerdas vocales luego del desgaste en tarima.

“Hace días no me afectaba la voz, pero tuve que esforzarme un poquito por el sonido. Aquí resolvemos”, comentó.

Aunque con esto el artista confirmó que sí presentó una leve lesión en las cuerdas bucales, todo indica que no se trata de algo grave. Según lo mostrado por el propio cantante, su estado de salud es estable y solo requerirá reposo vocal y cuidados básicos para lograr una pronta recuperación.

