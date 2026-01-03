Luis Alberto Posada rompió en llanto tras contar difícil momento en su carrera musical

El icónico cantante de música popular Luis Alberto Posada conmovió a sus cientos de seguidores al contar una emotiva anécdota de sus inicios en la industria musical. El artista no pudo evitar romper en llanto tras recodar cómo colegas que hoy triunfan igual que él lo menospreciaron en el camino.

¿Por qué Luis Alberto Posada lloró al recodar sus inicios en la música?

Con un emotivo video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alberto Posada compartió uno de los episodios más tristes y dolorosos en su carrera musical.

Entre lágrimas, Luis Alberto Posada confesó la etapa más difícil que vivió como artista.

Sentado en un rincón de su casa y con la cámara grabando su rostro, El Rey de la Música Popular narró cómo fueron sus inicios en la industria musical recalcando que “no todo es color de rosa”. Posada manifestó que tocó muchas puertas para dar a conocer su talento, pero no siempre fue bien recibido.

"No saben cuánto me hacían llorar. Me despreciaban tan de frente que, usted con un sueño, usted con querer cantar y que le tiren la puerta en la cara es muy difícil", expresó con la voz entrecortada.

Sumado a esto, la tecnología que se manejaba en ese entonces llegó a jugarle en contra debido a su inestabilidad. Incluso expresó que llegó a asistir a conciertos de referentes del género en busca de un espacio para cantar en vivo y que muy pocas veces fue escuchado.

El emotivo relato de Luis Alberto Posada que lo llevó al llanto.

"A varios colegas de la época les suplicaba que me dejaran cantar y algunos por si sobraba tiempo me dejaban. Músicos que conozco yo, algunos ya se han ido y otros están vivos..."

¿A quién atribuye Luis Alberto Posada su éxito en la industria musical?

Así mismo, el icónico cantante de música popular aseguró que su éxito en la industria musical se debía a sus fanáticos que siempre han creído en él y han apreciado su talento.

"Gracias a ustedes, nuestro padre divino"

Incluso, internautas expresaron con mensajes de apoyo su total admiración al artista al asegurar que él era “el papá de la música popular”.