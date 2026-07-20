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Luciano D’Alessandro se muestra agradecido por su participación en MasterChef Celebrity

El guapo actor Luciano D’Alessandro es uno de los cocineros que veremos desde mañana, martes 21 de julio, en las cocinas de MasterChef Celebrity.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El guapo actor Luciano D’Alessandro es uno de los cocineros que veremos desde mañana, martes 21 de julio, en las cocinas de MasterChef Celebrity.
El guapo actor Luciano D’Alessandro es uno de los cocineros que veremos desde mañana, martes 21 de julio, en las cocinas de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 800 mil seguidores, el talentoso y guapo actor venezolano Luciano D’Alessandro reveló algunas fotos de lo que fue su paso por MasterChef Celebrity, pues recordemos que, aunque el programa se estrena mañana martes 21 de julio a las 9:00 p.m., las grabaciones ya fueron realizadas y Luciano ya conoció el exigente nivel de esta temporada, así como también ya construyó una familia con los compañeros con quienes compartió durante meses.

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¿Cómo son las fotos de Luciando D’Alessandro en MasterChef Celebrity?

En las postales, Luciano luce muy guapo con su delantal blanco, pero una de ellas es más bien graciosa, ya que tiene su rostro y delantal muy sucio, como si hubiera pasado por una prueba con tierra.

participantes de masterchef celebrity 2026

¿Cómo sintió esta experiencia Luciano D’Alessandro?

En la descripción de su post, el actor explicó las razones por las que MasterChef Celebrity es una experiencia demasiado exigente, pero, al mismo tiempo, muy gratificante; y recordó el día y la hora del estreno para que sus fans no se lo pierdan.

“Mañana 21 de julio a las 9 p.m. es el gran estreno de #masterchefcelebrity por @canalrcn. Sin duda, estar en un proyecto que no es tu zona de confort es una prueba enorme en todo sentido. El desgaste físico, emocional y psicológico es brutal, pero al mismo tiempo, llevar esto a tus límites también hace que uno saque ese instinto de supervivencia y conozcas lados de tu personalidad que no sabías que tenías” escribió el famoso venezolano.

Finalmente, Luciano destacó que toda esta experiencia es aún más valiosa por las personas que también la vivieron a su lado.

“¡Te deja un aprendizaje valioso y el haber experimentado todo esto al lado de un grupo de compañeros que son lo máximo hace que Master Chef sea una experiencia inolvidable! [emojis de manitas rezando, corazón azul y la bandera de Colombia]” finalizó.

En los comentarios de la publicación, tanto los fans de Luciano como los del programa se sintieron emocionados por el estreno y revelaron que no se lo piensan perder. Además, felicitaron al actor por medírsele al reto y aseguraron que, desde ya, es uno de sus favoritos.

Esperemos entonces que el actor haga maravillas con los ingredientes y nos siga conquistando con su personalidad, ya que siempre lo ha hecho, pero con los personajes que ha interpretado.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Colombia 2026?
MasterChef Celebrity 2026 se estrena el 21 de julio / (Foto de Canal RCN)

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