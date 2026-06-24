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Lucca, el hijo de Laura Tobón, reaccionó a la noticia de su embarazo y conmovió a las redes

Laura Tobón compartió el video en el que le revela a su hijo Lucca que pronto tendrá un hermanito o una hermanita. La reacción del pequeño conmovió a miles

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hijo de Laura Tobón reaccionó a la noticia de su embarazo y conmovió a las redes
Laura Tobón mostró la emotiva reacción de su hijo al enterarse de que será hermano mayor (Foto freepik) (Foto Jamie McCarthy / AFP)

Laura Tobón volvió a enternecer a sus seguidores tras compartir uno de los momentos más especiales de su segundo embarazo: la reacción de su hijo Lucca al enterarse de que pronto llegará un nuevo integrante a la familia.

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La presentadora y creadora de contenido había anunciado semanas atrás que está esperando a su segundo bebé. Sin embargo, muchos de sus seguidores estaban esperando conocer cómo había recibido la noticia su hijo mayor, quien se ha convertido en uno de los protagonistas más queridos de las publicaciones familiares de Laura.

Finalmente, la influencer decidió mostrar el emotivo momento en sus redes sociales.

El tierno momento entre Laura Tobón y su hijo que derritió a sus seguidores
Hijo de Laura Tobón reaccionó a la noticia de su embarazo y conmovió a las redes (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Cómo le contó Laura Tobón a su hijo que está embarazada?

A través de su cuenta de Instagram, Laura Tobón compartió un video en el que le revela a Lucca que se convertirá en hermano mayor.

En las imágenes se observa a madre e hijo sentados juntos mientras Laura le explica que tiene una noticia muy importante que cambiará la vida de toda la familia.

La presentadora le entrega una caja de regalo y le dice que dentro encontrará algo muy especial. Al abrirla, Lucca descubre varios objetos relacionados con la llegada del nuevo bebé, entre ellos unos pequeños zapatos, una ecografía, ropa para recién nacido y un peluche de león.

Mientras el niño observa cada elemento con atención, Laura le explica que pronto tendrá un hermanito o una hermanita.

Junto al video, la presentadora escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores:

"Mi hijo reacciona a mi embarazo… Creo que son demasiados sentimientos encontrados para esta edad. ¡Lucca será hermano mayor!"

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas emocionadas por el crecimiento de la familia.

Laura Tobón mostró la emotiva reacción de su hijo al enterarse de que será hermano mayor
El tierno momento entre Laura Tobón y su hijo que derritió a sus seguidores (Foto Dimitrios Kambouris/ AFP)

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¿Cómo reaccionó el hijo mayor de Laura Tobón ante la noticia del embarazo?

La reacción de Lucca fue uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios.

Al principio, el pequeño se mostró algo confundido mientras intentaba comprender el significado de los objetos que encontraba dentro de la caja.

Uno de los elementos que más le gustó fue el peluche, con el que comenzó a jugar mientras seguía escuchando a su mamá.

Poco a poco fue entendiendo la noticia y pidió unos segundos mientras revisaba todos los contenidos de la caja.

Después de asimilar la información, Lucca le expresó a Laura que estaba feliz por la llegada del nuevo bebé. Además, le aseguró que la cuidará y que será el mejor hermano mayor.

Las palabras del pequeño conmovieron a miles de seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes destacando la ternura del momento y felicitando a la familia por esta nueva etapa que están a punto de comenzar.

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