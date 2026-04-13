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Lowe León causa revuelo al enviar inesperado mensaje para Andrea Valdiri: "La quiero mucho"

Lowe León llamó la atención al revelar cuáles son sus sentimientos por Andrea Valdiri y envíar un inesperado mensaje en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lowe León causa revuelo al enviar inesperado mensaje para Andrea Valdiri
Lowe León afirma que quiere mucho a Andrea Valdiri / (Fotos del Canal RCN)

Una reciente entrevista volvió a poner en conversación a Lowe León y Andrea Valdiri. El creador de contenido llamó la atención luego de compartir un contundente mensaje que no pasó desapercibido en redes.

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¿Quién es Lowe León, expareja de Andrea Valdiri?

Lowe León es un cantante y compositor colombiano que ha desarrollado su carrera dentro del pop y otros sonidos latinos. Aunque ha lanzado varios temas musicales, en redes afirman que parte de su reconocimiento se dio por su relación con Andrea Valdiri.

¿Quién es Lowe León, expareja de Andrea Valdiri?
Lowe León, expareja de Andrea Valdiri / (Fotos del Canal RCN)

Su nombre empezó a circular con mayor fuerza en medios y redes sociales durante el tiempo en que mantuvo una relación con la influencer.

Desde entonces, su vida personal ha estado en el foco de los internautas, quienes siguen de cerca sus declaraciones públicas y apariciones en entrevistas.

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¿Cuál fue la historia de Lowe León y Andrea Valdiri?

La relación entre Lowe León y Andrea Valdiri inició en 2020 y rápidamente se convirtió en un tema recurrente de conversación en la farándula colombiana. Desde el comienzo, ambos compartieron momentos de su relación en redes sociales, lo que generó interés entre los internautas.

Uno de los episodios más comentados fue la pedida de mano realizada en agosto de ese año, en la que se incluyó un helicóptero. Sin embargo, el noviazgo tuvo una duración aproximada de tres meses y terminó poco después de anunciar su compromiso.

¿Cuál fue la historia de Lowe León y Andrea Valdiri?
En redes recuerdan la historia de Lowe León y Andrea Valdiri / (Fotos del Canal RCN)

En medio de esa situación, se conoció que Valdiri estaba embarazada. Tras la ruptura, empezaron a circular distintas versiones sobre la presunta ausencia de Lowe en ese proceso. Con el nacimiento de Adhara en 2021, se llevó a cabo una prueba de ADN.

En 2023, se confirmó que el resultado fue positivo, estableciendo legalmente la paternidad de Lowe León.

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¿Qué dijo Lowe León sobre Andrea Valdiri?

Durante su participación en ‘Te lo dice cuervo podcast’, Lowe León fue consultado sobre Andrea Valdiri y su relación actual. En ese espacio, el artista envió un mensaje dirigido a ella y a su entorno familiar.

En su intervención, expresó que siente aprecio y respeto por Andrea Valdiri; destacando el valor que le da a lo que ella hace por sus hijas. También señaló que, aunque pueden cometer errores, su incondicionalidad no ha cambiado.

"Siempre van a contar conmigo. Siempre, toda la vida, indistintamente de lo que pase", destacó.

Además, manifestó que siempre podrán contar con él, independientemente de las situaciones que se presenten en el futuro.

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