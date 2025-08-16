Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los regalos que recibió Karina García en el cumpleaños de la novia de Yeferson Cossio

La influenciadora Karina García mostró sus obsequios tras asistir a la fiesta de cumpleaños de Carolina Gómez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Carolina Gómez
Karina García en la fiesta de cumpleaños en Carolina Gómez/Canal RCN

La influenciadora Karina García divirtió a sus millones de fanáticos al revelar los regalos que recibió tras haber asistido en la fiesta de cumpleaños de Carolina Gómez, novia del creador de contenido Yeferson Cossio.

¿Karina García estuvo en el cumpleaños de la novia de Yeferson Cossio?

La paisa asistió a la lujosa fiesta de cumpleaños de la joven, que cumplió 22 años, junto a su hija Isabella Vargas, la cual se llevó a cabo en la casa de Yeferson Cossio en Guatapé, Antioquia.

Karina García en cumpleaños de Carolina Gómez

El influenciador le realizó una fiesta sorpresa con temática de Barbie, la cual encantó a Karina García.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió videos en los que mostró cómo disfrutó del festejo.

¿Qué regalos recibió Karina García en el cumpleaños de Carolina Gómez?

La creadora de contenido enseñó el momento en que Carolina Gómez rompió la piñata y donde muchos de los invitados no quisieron el contenido de esta, mientras que ella sí aprovechó dichos obsequios.

Según mostró logró tomar varias moñas de diferentes formas y colores, además de una Barbie peli negra, la cual cuestionó su forma y estilo, diciendo: "Está Barbie qué".

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus seguidores, en los que sus fanáticos destacaron su humildad y espíritu de niña al no darle pena tomar dichos regalos.

Por ahora, la influenciadora sigue enfocada en sus respectivos proyectos, en especial en su emprendimiento de ropa deportiva y en su enfrentamiento contra Karely Ruíz, con quien competirá el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4'.

Regalos que recibió Karina García en cumpleaños de Karina García

Recordemos que, recientemente sorprendió al debutar como presentadora en televisión nacional, con cuya labor se llevó todos los elogios.

Por su parte, Carolina Gómez sigue disfrutando de un año más de vida y de su amor con Yeferson Cossio, quien se mostró muy feliz de poder celebrarle el cumpleaños a la joven, de quien ha reiterado lo enamorado que está.

Cabe mencionar que, Cintia Cossio no pudo estar en la celebración debido a su avanzado estado de gestación de su segundo hijo.

