Los memes y reacciones que dejó el polémico video de Isabella Ladera y Beéle

En la noche del pasado 7 de septiembre, el nombre de Beéle e Isabela Ladera se convirtieron rápidamente en tendencia luego de que saliera a la luz un video privado de la pareja.

¿Qué pasó con Isabella Ladera y Beéle?

A través de la red social X, anteriormente Twitter, se filtró la grabación en la que el reconocido cantante y la modelo protagonizaron un momento de 1nt1midad a solas que desató miles de reacciones y comentarios entre los internautas quienes no dejaron pasar por alto el momento.

Y es que, tras conocerse el mencionado video, los usuarios de esta plataforma no perdieron la oportunidad para hacer de las suyas y convertir la situación en un pretexto para hacer humor.

Allí, sin ningún tipo de filtro las personas que con frecuencia utilizan la red social, dieron rienda suelta a su creatividad para divertirse y hacer a cientos de personas que siguieron de cerca lo sucedido.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Beéle e Isabella Ladera tras filtrarse video privado?

A raíz del escándalo que provocó la filtración de su video, recientemente el artista colombiano y la venezolana se habrían pronunciado en sus cuentas personales.

Así reaccionaron los internautas tras la filtración del video de Beéle e Isabella Ladera. Foto | Sergi Alexander.

Por un lado, Ladera, dejó un curioso mensaje que fue interpretado por muchos como una clara referencia frente a la grabación, “Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente” señaló.

Por su parte, el intérprete presumió en sus historias el éxito de su reciente álbum ‘Borondo’, y aunque no se refirió puntualmente a los hechos, sería una clara indirecta para dejar claro que por ahora está enfocado en su carrera.

Hasta el momento, se desconocer el nombre de la persona que publicó el video y expuso la 1nt1midad de ambas figuras, lo que sí es cierto es que la situación, aunque ha sido tomada con humor por varias personas, otros han rechazado que se hagan públicos este tipo de actos sin el consentimiento de nadie.

Por ahora, muchos continúan a la expectativa por saber si Isabella y Beéle harán alguna declaración oficiales para dar su punto de vista y rechazar lo ocurrido.