Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Los memes y reacciones que dejó el polémico video de Isabella Ladera y Beéle

En las últimas horas, salió a la luz un video privado de Isabella Ladera y Beéle que inmediato causó revuelo en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision
Los memes y reacciones tras la filtración de video de Beéle e Isabella Ladera. Foto | Giorgio Viera.

En la noche del pasado 7 de septiembre, el nombre de Beéle e Isabela Ladera se convirtieron rápidamente en tendencia luego de que saliera a la luz un video privado de la pareja.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Isabella Ladera y Beéle?

A través de la red social X, anteriormente Twitter, se filtró la grabación en la que el reconocido cantante y la modelo protagonizaron un momento de 1nt1midad a solas que desató miles de reacciones y comentarios entre los internautas quienes no dejaron pasar por alto el momento.

Artículos relacionados

Y es que, tras conocerse el mencionado video, los usuarios de esta plataforma no perdieron la oportunidad para hacer de las suyas y convertir la situación en un pretexto para hacer humor.

Artículos relacionados

Allí, sin ningún tipo de filtro las personas que con frecuencia utilizan la red social, dieron rienda suelta a su creatividad para divertirse y hacer a cientos de personas que siguieron de cerca lo sucedido.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Beéle e Isabella Ladera tras filtrarse video privado?

A raíz del escándalo que provocó la filtración de su video, recientemente el artista colombiano y la venezolana se habrían pronunciado en sus cuentas personales.

Isabella Ladera y Beele asisten al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center.
Así reaccionaron los internautas tras la filtración del video de Beéle e Isabella Ladera. Foto | Sergi Alexander.

Por un lado, Ladera, dejó un curioso mensaje que fue interpretado por muchos como una clara referencia frente a la grabación, “Las mujeres se apagan sexu*lmente si las decepcionas emocionalmente” señaló.

Por su parte, el intérprete presumió en sus historias el éxito de su reciente álbum ‘Borondo’, y aunque no se refirió puntualmente a los hechos, sería una clara indirecta para dejar claro que por ahora está enfocado en su carrera.

Hasta el momento, se desconocer el nombre de la persona que publicó el video y expuso la 1nt1midad de ambas figuras, lo que sí es cierto es que la situación, aunque ha sido tomada con humor por varias personas, otros han rechazado que se hagan públicos este tipo de actos sin el consentimiento de nadie.

Por ahora, muchos continúan a la expectativa por saber si Isabella y Beéle harán alguna declaración oficiales para dar su punto de vista y rechazar lo ocurrido.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Goyo Goyo

Goyo rompió el silencio y contó cómo ha vivido su proyecto como solista

Con Pantera, Goyo inicia su camino como solista, un autorretrato musical que une sus raíces, el folclor del Pacífico y su activismo social.

Ricardo Henao

Exparticipante de MasterChef se casó y así lo reveló en sus redes: ¿de quién se trata?

Famoso actor y exparticipante de MasterChef confirmó su matrimonio a través de sus redes y sus fans no tardaron en reaccionar.

J Balvin y Valentina Ferrer brillaron en los MTV 2025 con joyas únicas y looks que dejaron huella en la alfombra roja. J Balvin

¡Millones! Esto costaron las joyas que J Balvin y Valentina Ferrer lucieron en la alfombra roja

J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron en los MTV 2025 con atuendos únicos y joyas exclusivas que reflejaron complicidad y estilo.

Lo más superlike

Uñas de colores en tendencia 2025 Belleza

Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure de los 90’s regresa en 2025 con tonos vibrantes y 'nail art' inspirado en culturas globales.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda