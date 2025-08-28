Lionel Messi les dio mala noticia a sus fans previo a partidos con Argentina: "Será el último"

El futbolista argentino Lionel Messi tiene a sus seguidores tristes luego de unas declaraciones en el último partido de su equipo el Inter de Miami previo a los partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 con Argentina.

¿Lionel Messi se retira de la Selección Argentina tras las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las Eliminatorias Sudamericanas llegarán a su final en el mes de septiembre cuando todas las selecciones jueguen sus dos últimos partidos para asegurar su clasificación o repechaje al Mundial de 2026.

El jugador Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para los encuentros contra Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires y el 9 de este mes contra Ecuador en Quito.

El jugador del Inter de Miami y ganador de ocho balones de oro se refirió a estos encuentros tras el partido de su equipo contra el Orlando CIty en donde dejó unas declaraciones con aire a despedida.

Messi estaría pensando en retirarse de la Selección de Argentina. (AFP: Chris ARJOON)

¿Qué dijo Lionel Messi sobre sus últimos partidos con Argentina?

El jugador argentino al ser preguntado sobre su futuro en la selección de su país tras estos dos próximos encuentros fue sincero al revelar que podrían ser sus últimos partidos con la 'Albiceleste'.

Lionel Messi dejó en el aire su continuidad con el equipo a futuro y hasta dio a entender que está pensando en retirarse de la selección y por eso quiere vivir estos encuentros con su familia.

“Será muy especial para mí. Será el ultimo de eliminatorias. No sé si después habrá otro duelos amistosos, pero sí que será un duelo muy especial".

El jugador aseguró que toda su familia lo acompañará en este último partido en Argentina en donde aseguró podría ser su última aparición en unas Eliminatorias con su selección.

Me acompañará toda mi familia: mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de Antonella. Después no sabemos qué pasará, pero la verdad es que vamos con esa intención.

¿Messi jugará el Mundial de 2026 con Argentina?

Las declaraciones de Lionel Messi tienen a sus fanáticos con tristeza ya que a sus 38 años parece todo indicar que el jugador ha decidido dar un paso al costado con su selección nacional.

Sin embargo, cabe la posibilidad que el jugador vaya a la Copa Mundial de 2026 en donde se despediría oficialmente del equipo.

Lo cierto es que, cada vez que habla de despedidas, Messi confirma que el final de su carrera internacional está más cerca, y los aficionados no quieren perderse ningún instante de su magia con la selección campeona del mundo.