Lina Tejeiro revela video de su bebé moviéndose en su pancita y enternece

En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones 700 mil seguidores, la reconocida y hermosa actriz colombiana, Lina Tejeiro, quien estará participando en la temporada de este año de MasterChef Celebrity; ha estado revelando cómo es su vida de embarazada y algunos detalles de cómo vive este bello proceso.

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¿Cuál es el video de la pancita de Lina Tejeiro moviéndose?

En esta oportunidad, por ejemplo, en la noche de este domingo 19 de julio, la actriz reveló un interesante video, desde su cama y lista para dormir, que muestra cómo su bebé, incluso sin haber nacido, le quita el sueño porque toma la decisión de “hacer cardio” a las 11:00 p.m.

Lina Tejeiro (Foto por Canal RCN).

Se trata de un clip muy interesante en donde se ven claramente los movimientos del feto en la pancita y cómo ella lo consiente con sus manos para que pueda sentirse mejor.

“POV: tu bebé decide hacer cardio a las 11:00 p.m. [emoji de persona haciendo gimnasia]” escribió la famosa colombiana en la descripción del post.

Muchos amigos y celebridades le comentaron a Lina lo tiernos que se ven esos movimientos y hasta bromearon como ella lo estaba haciendo. La actriz Valentina Lizcano, por ejemplo, le mandó besos al bebé y le dijo a Tejeiro que la piensa tanto a ella como a su creación todo el tiempo.

La actriz Laura de León no dejó pasar la oportunidad para bromear, diciendo que el bebé tiene jet lag y Karen Sevillano le envió un comentario propio de su forma de ser: “Gael tiene su corrinche en ese barriga”.

¿Qué se sabe del embarazo de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro confirmó oficialmente su embarazo el pasado 30 de abril de 2026 a través de un emotivo video en Instagram, revelando que espera un niño al que llamará Gael.

Aunque la actriz ha compartido con sus seguidores detalles sinceros sobre sus cambios físicos y su decisión de llevar este proceso con total tranquilidad y de forma íntima, ha optado por mantener bajo estricta reserva la identidad del padre y los detalles de su posible vida en pareja.

Lo que sí es cierto es que tanto los fans de Lina como sus amigos esperan con ansias conocer el rostro del pequeño y ver cómo será el papel de la actriz como madre.

La actriz reveló que está pasando por momentos complicados en un video que circula en redes sociales (Foto por Canal RCN).