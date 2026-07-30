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Lina Tejeiro lanzó fuerte pulla a Iván Marín en MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

La actriz Lina Tejeiro no se quedó callada frente a lo que piensa de Iván Marín en MasterChef Celebrity: "Siento un fresquito".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro reveló lo que piensa de Iván Marín
Lina Tejeiro contó detrás de cámaras lo que piensa de Iván Marín. (Fotos Canal RCN)

MasterChef Celebrity 2026 no deja de ser tendencia en redes sociales. Con el paso de los capítulos, la competencia se intensifica y también comienzan a hacerse más evidentes las diferencias entre algunos de los participantes.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro e Iván Marín en MasterChef Celebrity?

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity los participantes tuvieron que competir en equipos, los cuales ellos mismos organizaron.

Iván Marín y Lina Tejeiro quedaron en grupos y preparaciones diferentes por lo que no se enfrentaron directamente en este reto que daba delantales negros.

Sin embargo, el equipo de Lina Tejeiro que tenía que cocinar entradas ganó y el equipo de Iván Marín que tenía que cocinar plato fuerte perdió, lo cual provocó varias reacciones entre los participantes.

Esto fue lo que reveló Lina Tejeiro sobre su embarazo y su deseo de ser mamá.
Lina Tejeiro lanzó comentario sobre Iván Marín. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue el comentario de Lina Tejeiro sobre Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Tras conocerse el veredicto del jurado, los participantes pasaron al entrevistadero, donde compartieron sus impresiones y analizaron lo ocurrido durante el reto.

Fue allí donde Lina Tejeiro en medio de la entrevista expresó que le daba un 'fresquito' ver que Iván se hubiese puesto delantal negro y tuviera que enfrentarse a un reto individual.

Siento un fresquito de que a Iván por fin sí le va a tocar cocinar. (risas)


Como era de esperarse, el comentario de Lina Tejeiro hacia Iván Marín no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar y dividir opiniones.

Mientras algunos internautas respaldaron a la actriz y aseguraron que el humorista ha tenido pocas oportunidades para demostrar sus habilidades culinarias debido a que la mayoría de sus participaciones han sido en retos por equipos o en pareja.

otros defendieron a Iván Marín al afirmar que, aunque no ha destacado como cocinero, su sentido del humor le aporta un toque diferente y entretenido a la competencia.

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