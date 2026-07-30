Lina Tejeiro lanzó fuerte pulla a Iván Marín en MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

MasterChef Celebrity 2026 no deja de ser tendencia en redes sociales. Con el paso de los capítulos, la competencia se intensifica y también comienzan a hacerse más evidentes las diferencias entre algunos de los participantes.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro e Iván Marín en MasterChef Celebrity?

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity los participantes tuvieron que competir en equipos, los cuales ellos mismos organizaron.

Iván Marín y Lina Tejeiro quedaron en grupos y preparaciones diferentes por lo que no se enfrentaron directamente en este reto que daba delantales negros.

Sin embargo, el equipo de Lina Tejeiro que tenía que cocinar entradas ganó y el equipo de Iván Marín que tenía que cocinar plato fuerte perdió, lo cual provocó varias reacciones entre los participantes.

Lina Tejeiro lanzó comentario sobre Iván Marín. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue el comentario de Lina Tejeiro sobre Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Tras conocerse el veredicto del jurado, los participantes pasaron al entrevistadero, donde compartieron sus impresiones y analizaron lo ocurrido durante el reto.

Fue allí donde Lina Tejeiro en medio de la entrevista expresó que le daba un 'fresquito' ver que Iván se hubiese puesto delantal negro y tuviera que enfrentarse a un reto individual.

Siento un fresquito de que a Iván por fin sí le va a tocar cocinar. (risas)



Como era de esperarse, el comentario de Lina Tejeiro hacia Iván Marín no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar y dividir opiniones.

Mientras algunos internautas respaldaron a la actriz y aseguraron que el humorista ha tenido pocas oportunidades para demostrar sus habilidades culinarias debido a que la mayoría de sus participaciones han sido en retos por equipos o en pareja.

otros defendieron a Iván Marín al afirmar que, aunque no ha destacado como cocinero, su sentido del humor le aporta un toque diferente y entretenido a la competencia.

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