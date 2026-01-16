Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Le hicieron mural a Yeison Jiménez en Santander, pero el resultado divide opiniones: así luce

Un mural que le hicieron a Yeison Jiménez en Bucaramanga tras su muerte provoca opiniones divididas: "Yeison de China".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez tiene nuevo mural
El resultado final del mural de Yeison Jiménez no convenció. (AFP: Romain Maurice)

El nombre de Yeison Jiménez no ha parado de ser tendencia tras su fallecimiento y miles de personas le han estado rindiendo homenajes de manera presencial y virtual.

¿Cómo quedó el mural que le hicieron a Yeison Jiménez?

Al cantante de música popular quisieron rendirle un homenaje en Santander, curiosamente, el último departamento en el que se presentó el artista manizaleño en la noche del 9 de enero y madrugada del 10.

Esta obra artística la lograron realizar entre habitantes y artistas de este departamento el pasado 12 de enero en donde se reunieron en el barrio Toledo Plata para rendirle un homenaje al artista de música popular.

Según revelaron a medios locales, el diseño mide más de cinco metros de alto y tres de ancho, y fue realizado en un aproximado de seis horas.

canción para yeison jimenez
Yeison Jiménez tiene mural en Santander. (Foto Canal RCN)

¿Qué reacciones y opiniones ha dejado el mural de Yeison Jiménez?

Al parecer, la obra fue liderada por el artista Jorge Hernández en un espacio turístico llamado "Callarte" en donde hay otros diseños de artistas fallecidos como Diomedes Díaz y Martín Elías.

Sin embargo, como todo en redes sociales, el resultado final de este diseño no pasó por desapercibido y aunque mucho elogiaron el detalle, también hubo críticas y memes.

"Muy bonito el mural, solo faltó que se pareciera a Yeison Jiménez", "Bonito el gesto, pero se parece a Kevin Roldán", "Yeison de Temu" o "No quedó tan mal".

Para algunos internautas, el diseño en términos generales sí se parece al fallecido artista, para otros algunos detalles como la boca o la nariz lo hicieron alejarse del físico de Yeison y hasta se les pareció a otros cantantes como Kevin Roldán.


Cabe resaltar que, hasta el momento la familia de Yeison Jiménez no se ha pronunciado al respecto sobre esta obra de arte que le hicieron al artista en el municipio en el que cantó por última vez antes de su fatídico accidente aéreo en compañía de cinco personas más.

