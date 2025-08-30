¿Laura G tomará acciones legales en contra de quienes filtraron audios con Camilo Bran? Esto se sabe

En su cuenta oficial de Instagram con más de 970 mil seguidores, la reconocida y bella modelo colombiana Laura González publicó un interesante comunicado a la opinión pública, junto con su abogado, acerca de las acciones legales que tomará en contra de cualquiera que difunda lo que ellos llaman información falsa, rumores sin verificación o contenido que la afecte.

“Toda persona natural o jurídica que difunda información falsa, rumores sin verificación o contenido que afecte la honra, buen nombre, dignidad o intimidad de nuestra representada, será vinculada en acciones legales de carácter civil y penal” se lee en el documento.

Ahora bien, algunos consideran que esto puede tratarse de acciones en contra de quieren difundieron los audios con Camilo Bran porque, con esta acción, se pudo haber vulnerado la intimidad y dignidad de la modelo. No obstante, el documento nunca expresa que se haya emitido por esa razón.

¿Qué decían los audios filtrados de Camilo Bran y Laura G y por qué se hicieron virales?

En la conversación entre el exeditor y examigo de Karina García y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, se escuchan muy cercanos hablando del fandom de García, mencionando que es pequeño y que no deberían prestarle atención, además de planear viajar juntos y con estos fans de Karina.

Otro dato relevante es que se escucha a Laura decir que, en otras circunstancias, ella habría sido amiga de Karina, pues recordemos que se conocieron por el reality y porque, según ella, su exesposo le fue infiel con la paisa.

Los audios han causado furor en las redes porque implicarían una traición por parte de Camilo a Karina y demostrarían que la mujer no estaba muy bien rodeada.

Conversación secreta entre Laura González y exeditor de Karina García sale a la luz. (Foto Canal RCN).

¿Por qué Laura González publicó ese comunicado?

Laura no solo publicó el comunicado de su abogado en el feed de su cuenta, sino también en las historias de esa plataforma. Además, en una historia más adelante, complementa esa decisión.

“No voy a permitir que nadie manche mi buen nombre con mentiras, calumnias e infamias carentes de verdad. Toda acción tendrá su reacción jurídica. Con Dios por delante, la verdad y la ley” expresó la famosa colombiana.