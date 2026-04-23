En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los distintos acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, una de las exparticipantes de la competencia ha acaparado la atención mediática tras compartir varios detalles de su vida, ella es la actriz colombiana Lady Noriega.

Por este motivo, los internautas han generado múltiples comentarios acerca de los distintos acontecimientos que ha llevado a cabo en su vida cotidiana desde que fue eliminada de la competencia.

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¿Cuál publicación compartió recientemente Lady Noriega en sus redes sociales?

Cabe destacar que Lady Noriega se ha destacado como una reconocida actriz y cantante colombiana, quien ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

¿Quién es el esposo de Lady Noriega? | Foto: Canal RCN

Así también, Lady Noriega reapareció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 332 mil seguidores, un emotivo video celebrando su aniversario con su pareja, expresando las siguientes palabras:

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“15 años juntos, 12 de casados, se me han ido volando, ha sido un tiempo hermoso, estar a tu lado y le doy muchas gracias a Dios por todas las aventuras, amor, compañía y tanto que he recibido a través de ti, agradezco por este aniversario maravilloso, gracias por tanto”, agregó Lady Noriega.

En el video se vio reflejado que la famosa está atravesando por un importante momento a nivel personal tras cumplir más de 15 años de relación con Rodolfo Chaparro, un reconocido médico.

¿Cómo fue el paso de Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que hace unas semanas, Lady Noriega acaparó la atención mediática al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

¿Cómo fue el paso de Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, demostró que la autenticidad y creatividad hacen parte de su personalidad, pues, se ganó el cariño de sus seguidores por todos los momentos que llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia.