La Toxi Costeña sorprendió al presentador Jorge Barón con curiosa petición para el 2026

La Toxi Costeña le hizo directa petición al experimentado presentador de El Show de las Estrellas y utilizó a Karol G y Maluma como ejemplos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña le hizo petiicón a Jorge Barón
La Toxi Costeña dejó claro que favor necesita de Jorge Barón. (Fotos Canal RCN)

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña en el mundo de las redes sociales, se volvió tendencia recientemente al hacerle petición de manera pública al experimentado presentador Jorge Barón.

¿Cuál fue la petición que La Toxi Costeña le hizo a Jorge Barón?

La Toxi Costeña ganó gran reconocimiento en el último año tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2, en donde logró llegar hasta la gran final.

La también artista es de amores y 'odios' por su personalidad extrovertida y sin pelos en la lengua, por lo que sus comentarios constantemente están dando de qué hablar en redes sociales.

Precisamente, la cantante ha sido tendencia recientemente luego de sincerarse a través de redes sociales para hacerle una petición a nada más y nada menos que Jorge Barón.

La cantante de 'Macta llega' le pidió a Jorge Barón, ganador de Guinness World Records como el presentador de programas musicales de televisión con mayor tiempo al aire en el mundo, que le diera un emblemático gesto de impulso.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña le pidió a Jorge Barón que le diera 'La patadita de la buena suerte'. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Jorge Barón a la petición de La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña compartió unas fotografías de cuando Karol G y Maluma fueron al Show de las Estrellas de Jorge Barón.

Estas imágenes las dejó la artista costeña a modo de ejemplo de lo que pasó con las carreras de sus colegas cuando el presentador les dio su famosa 'patadita de la buena suerte'.

Frente a esto, La Toxi Costeña aseguró que necesitaba que Jorge Barón le diera a ella la patadita de la buena suerte para poder lograr impulsar su carrera artística y llegar por qué no, hasta el nivel de sus colegas.

Necesito que Jorge Barón me encienda a pata.

¿Cuál es el origen de ‘la patadita de la buena suerte' de Jorge Barón?

El Show de las Estrellas nació el 24 de mayo de 1969, según ha recordado en varias ocasiones su creador y presentador, Jorge Barón, quien lleva más de cinco décadas recorriendo Colombia con conciertos y espectáculos que marcaron a varias generaciones.

A lo largo de su carrera, Jorge Barón no solo se ha convertido en un referente de la televisión nacional, sino también en el creador de frases y gestos inolvidables para los colombianos, como la recordada ‘patadita’ de la buena suerte" o “agüita para mi gente” y su característico llamado al “entusiasmo”.

En entrevista con La FM, el presentador explicó que la famosa ‘patadita’ surgió de manera espontánea, luego de que un gran amigo se la diera cuando viajó a México para el lanzamiento de un libro, gesto que decidió adoptar como símbolo de buena suerte.

Sobre el conocido beso, Barón contó que nació después de recibir críticas por darle ‘pataditas’ a las mujeres, por lo que optó por reemplazar ese gesto por un beso, que con el tiempo también se convirtió en una de sus marcas personales.

 

