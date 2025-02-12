Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña se despachó contra las fans de Karina García

La Toxi Costeña arremetió contra las seguidores de Karina García que no paran de recordársela.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña y Karina García
La Toxi Costeña arremetió contra fans de Karina García/Canal RCN

La Toxi Costeña arremetió contra las fanáticas de la influenciadora Karina García luego de que se la recordaran en plena transmisión en vivo.

¿Qué pasó con La Toxi Costeña y las fanáticas de Karina García?

La cantante decidió hacer un live en una de sus redes sociales y en medio de su conversación con sus seguidores, algunas internautas, al parecer, admiradoras de Karina García, se la mencionaron durante su transmisión y esta no pudo ocultar su molestia debido a la rivalidad que hay entre ambas.

La Toxi Costeña sobre Karina García

¿Qué les dijo La Toxi Costeña a las fanáticas de Karina García?

Luego de que le hablaran de ella en el live, la artista se despachó contra las seguidoras de la paisa, tildándola hasta de "brut*s".

"No hay manera, fastidian, hay que exterminarl*s, que gente tan loca, tan rara, tan enferma, o sea a mí me vale ver** su persona, la que ustedes siguen. Si dejara de existir en estos momentos me da igual, no existe para mí", expresó.

Tras sus declaraciones, muchos de los internautas coincidieron con ella, mientras que otros destacaron que se le nota "le envidia" que sigue sintiendo por ella luego de que ambas participaran juntas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La Toxi Costeña recientemente celebró un año más de vida junto a sus amigos como Emiro Navarro y su familia, con quienes se mostró feliz de festejar esta fecha tan especial para ella.

La Toxi Costeña sobre las fans de Karina Garcia

Asimismo, sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus polémicas canciones, las cuales tiene una letra que divide opiniones, pero un ritmo que ha muchos gusta siendo fiel a su género de la champeta.

De igual manera, está trabajando en su nueva música y en otros proyectos con los que espera seguir cautivando a sus fanáticos.

Por su parte, Karina García se encuentra en República Dominicana disfrutando del éxito que ha tenido en dicho país luego de haber participado en un reality.

Sus fanáticos están a la espera de su regreso a Colombia para que pueda seguirlos entreteniendo como suele hacerlo.

