La Toxi Costeña se despachó contra las fans de Karina García

La Toxi Costeña arremetió contra las fanáticas de la influenciadora Karina García luego de que se la recordaran en plena transmisión en vivo.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Qué pasó con La Toxi Costeña y las fanáticas de Karina García?

La cantante decidió hacer un live en una de sus redes sociales y en medio de su conversación con sus seguidores, algunas internautas, al parecer, admiradoras de Karina García, se la mencionaron durante su transmisión y esta no pudo ocultar su molestia debido a la rivalidad que hay entre ambas.

¿Qué les dijo La Toxi Costeña a las fanáticas de Karina García?

Luego de que le hablaran de ella en el live, la artista se despachó contra las seguidoras de la paisa, tildándola hasta de "brut*s".

"No hay manera, fastidian, hay que exterminarl*s, que gente tan loca, tan rara, tan enferma, o sea a mí me vale ver** su persona, la que ustedes siguen. Si dejara de existir en estos momentos me da igual, no existe para mí", expresó.

Tras sus declaraciones, muchos de los internautas coincidieron con ella, mientras que otros destacaron que se le nota "le envidia" que sigue sintiendo por ella luego de que ambas participaran juntas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

La Toxi Costeña recientemente celebró un año más de vida junto a sus amigos como Emiro Navarro y su familia, con quienes se mostró feliz de festejar esta fecha tan especial para ella.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus polémicas canciones, las cuales tiene una letra que divide opiniones, pero un ritmo que ha muchos gusta siendo fiel a su género de la champeta.

De igual manera, está trabajando en su nueva música y en otros proyectos con los que espera seguir cautivando a sus fanáticos.

Artículos relacionados Daddy Yankee Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

Por su parte, Karina García se encuentra en República Dominicana disfrutando del éxito que ha tenido en dicho país luego de haber participado en un reality.

Sus fanáticos están a la espera de su regreso a Colombia para que pueda seguirlos entreteniendo como suele hacerlo.