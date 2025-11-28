¿La Suprema en un nuevo romance? Este es el reconocido futbolista con el cual la vinculan en redes

La Suprema vuelve a ser tema de conversación en redes sociales. La creadora de contenido ha sido vinculada recientemente con el futbolista Brahian Palacios, luego de que los internautas detectaran coincidencias en publicaciones, fechas y lugares que indicarían que ambos habrían estado en Dubái al mismo tiempo.

¿La Suprema está saliendo con Brahian Palacios?

En las últimas semanas, el interés por el presente amoroso de La Suprema volvió a tomar fuerza. Diversas señales interpretadas en redes sociales han alimentado nuevas teorías y comentarios, esta vez vinculándola con un reconocido deportista colombiano.

El nombre de Brahian Palacios entró en la conversación luego de que los usuarios detectaran coincidencias entre las fotos de la creadora de contenido y las del futbolista. Palacios desarrolló parte de su carrera en Atlético Nacional y actualmente juega en Al Wasl, club de la primera división de Emiratos Árabes Unidos.

Los fans señalan que tanto él como La Suprema compartieron imágenes en Dubái con fechas cercanas. Algunos usuarios compararon los fondos, las vistas y los espacios de alojamiento para justificar que podrían haber estado en el mismo lugar.

Los contenidos publicados por cada uno no muestran interacción directa, pero la cercanía geográfica y la coincidencia temporal han sido suficientes para que los fans sostengan la teoría. Por ahora, toda la información se basa en interpretaciones de publicaciones, no en testimonios o anuncios oficiales.

¿Cuál es la historia entre La Suprema y Jader Durán?

Antes de Palacios, el nombre de Jhon Jader Durán fue mencionado por los usuarios. El rumor tomó fuerza en abril de 2025, cuando circularon fotos y videos en los que La Suprema y el futbolista permanecían en un restaurante. En algunos reportes se mencionó que el establecimiento estaría ubicado en Medellín.

La Suprema y Jader Durán fueron vistos en un restaurante / (Foto de AFP)

Los internautas afirmaron que las imágenes mostraban una cercanía entre ambos y aseguraron que varios asistentes habrían comentado que los vieron tomados de la mano. Además, en redes se indicó que Durán y Blessd serían amigos, algo que, según los usuarios, aumentó el interés por el tema.

A partir de ese material, la conversación se trasladó a medios digitales, donde se especuló sobre un posible romance basado en las imágenes y los videos filtrados. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas confirmó o desmintió lo ocurrido.

¿Cómo fue la relación de La Suprema y Blessd?

La relación entre La Suprema y Blessd sí fue un vínculo confirmado públicamente y se convirtió en uno de los temas más comentados debido a su presencia en plataformas digitales. Ambos fueron reconocidos como pareja durante un periodo cercano a cinco años, tiempo en el que su vínculo atravesó momentos de enamoramiento y pausas.

La primera separación ampliamente comentada ocurrió a mediados de 2023. En ese momento, los usuarios señalaron una presunta infidelidad atribuida a Blessd como posible causa del distanciamiento. Tras ese episodio, Blessd fue vinculado con Manuela qm, quien era amiga de La Suprema.

La relación entre La Suprema y Blessd sí fue un vínculo confirmado / (Foto de AFP)

Hacia finales de 2024, la situación volvió a ser tendencia cuando la pareja reapareció en contenidos publicados en redes sociales. Circularon imágenes en las que se les veía juntos, sin embargo, la etapa de acercamiento no se extendió. A comienzos de 2025 surgieron nuevamente conversaciones sobre el fin de su relación.

Hasta ahora, el supuesto vínculos con Brahian Palacios continúan en el terreno de la especulación. Ninguno de los involucrados ha confirmado o negado una relación. Mientras tanto, las publicaciones de La Suprema siguen siendo observadas por sus seguidores, quienes buscan indicios que permitan aclarar o descartar estas teorías.