La Segura revela avances de su procedimiento estético tras el nacimiento de su hijo Lucca

La Segura explicó por qué no se había fajado y reveló el avance clave en su recuperación tras ser mamá.

La Segura muestra como avanza su proveimiento quirúrgico
Así respondió La Segura a quienes preguntaban por su faja. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores luego de compartir una actualización sobre el procedimiento estético que se realizó tras el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Balagán.

¿Por qué La Segura no se había fajado tras su procedimiento estético?

El pequeño, que actualmente tiene aproximadamente siete meses, se ha convertido en una presencia constante en las publicaciones de la influenciadora, quien ha sido abierta al hablar de su proceso físico y emocional después del embarazo.

Desde que dio a conocer que había optado por un procedimiento estético, muchos de sus seguidores han estado pendientes de su evolución.

Aunque no ha detallado exactamente, La Segura sí ha mostrado fragmentos de su recuperación y ha respondido algunas de las inquietudes más insistentes de quienes la siguen de manera habitual.

Una de las preguntas que más se repetía entre su audiencia era por qué aún no se le veía la fajas o elementos de compresión, que es normal luego de un procedimiento estético en el abdomen.

Este tema generó curiosidad, especialmente porque la creadora suele ser transparente respecto a su vida cotidiana.

La Segura muestra como avanza su proveimiento quirúrgico
Para aclarar las dudas, la influencer caleña compartió recientemente una historia en la que aparece con una sudadera de tono café y usando una faja.

Recientemente explicó que la razón por la que no se había mostrado completamente fajada era porque todavía tenía los drenajes, un elemento común en ciertos procedimientos estéticos que requieren tiempo para retirarse.

¿Qué dijo La Segura al retirar su drenaje tras su procedimiento estético?

La influenciadora reveló a sus millones de seguidores en Instagram que finalmente le fue retirado el drenaje, algo que representó un momento importante en su recuperación.

En la historia publicada, La Segura escribió con humor: “Ya pueden descansar en paz, Habemus faja y cero drenes” acompañados de emojis.

La Segura muestra como avanza su proveimiento quirúrgico
Con este mensaje, la caleña dejó claro a su fanaticada que se encuentra en una etapa más cómoda del proceso y que continúa en su proceso de recuperación con las indicaciones médicas al pie de la letra.

