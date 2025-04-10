La Segura le respondió punto por punto a Yina Calderón, le dejó contundente mensaje

La influenciadora la Segura le respondió a Yina Calderónluego de que esta la criticara por haber opinado sobre la ruptura entre Karina García y Altafulla.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida celebridad, amiga de Claudia Bahamón y del actor Nicolás Montero

¿Qué le dijo la Segura a a Yina Calderón?

La creadora de contenido compartió un video en el que se mostró contestándole a Yina Calderón mientras se arreglaba.

Primero le contestó tras asegurar que ella estaba apagada en redes sociales, detallando que el contenido de ambas es muy distinto y que si ser como ella es estar prendida no es algo que le interese, aconsejándole que debe aprender a respetar.

"Yo no tengo la necesidad de hacer lo que tú haces para poder pegar porque te invito a veas mis redes sociales y veas los números que hablan por sí solos y me dices si andamos apagados", expresó.

En cuanto a no meterse en realitys, ella le contestó indicando que jamás hubiera hecho lo que ella le hizo a Karina García.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

Además, habló sobre la transmisión en vivo que ella tuvo con Westcol, donde confesó que sintió empatía con ella luego de que se hubiera sentido mal, pero aclaró que sintió que el streamer nunca la trató mal como ella aseguró e indicó que debía ir a terapia.

"Tienes demasiados vacíos y traumas como todo el mundo y por eso quieres hacerle daño a todos y eso es algo que hay que tratar en terapia si uno quiere y tiene la disposición (...) vos no tenés códigos, sos capaz de hacer lo que sea por tener números y si eso es estar encendid* pues yo prefiero no estarlo", agregó.

También agregó que considera que las personas que más ella crítica en realidad es porque quiere ser como ellas, resaltando que copió el contenido que ella y Karen Sevillano hicieron en La casa de los famosos Colombia.

De igual manera, le respondió a su sugerencia de no involucrarse en temas que a ella no le competen, destacando que eso es una decisión personal.

"Yo veré cuando me meto, cuando opino, yo no tengo la necesidad (...) mi contenido es diferente a lo que tú haces, pero yo me meto en lo que se me da la gana cuando se me da la gana", añadió.

Artículos relacionados Viral Murió influencer en plena transmisión en vivo tras chocar en su helicóptero

¿Cómo reaccionó la Segura a la opinión de la Toxi Costeña?

Cabe destacar que, la Toxi Costeña defendió a la Segura frente a Yina Calderón señalando que consideraba que ella sí era divertida y que se ha mantenido por muchos años en redes sociales, por lo que habló al respecto indicando que quedó impresionada no porque hablara bien de ella sino porque ofreció una opinión basada en al realidad, detallando lo difícil que es mantenerse en la industria a través de los años.