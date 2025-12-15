La Segura habló claro y respondió de manera contundente a quienes la critican por su tono de voz: “¡Basta ya!”

Natalia Segura, conocida como La Segura, se pronunció recientemente en un video sobre su procedimiento estético y compartió con sus seguidores sus impresiones sobre los resultados y además habló sobre las críticas que recibe por tono de voz.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué reveló La Segura sobre su procedimiento estético?

La creadora de contenido reconoció que, al mirarse al espejo, sentía cierta tristeza al notar que sus glúteos aún no tenían la forma que esperaba, aunque afirmó que tomó la decisión correcta y no se arrepiente.

La Segura explicó que el resultado final de su procedimiento se verá a partir del tercer mes, ya que aún se encuentra inflamada.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

A pesar de esto, señaló que se siente cómoda con su cuerpo, aunque confesó que tuvo algunas inseguridades sobre cómo su esposo la veía antes de realizarse este procedimiento.

Natalia Segura responde a comentarios sobre su tono de voz. (Foto: Canal RCN)

“Ustedes sabían todo lo que yo esperé para este procedimiento”, comentó Natalia Segura mientras se maquillaba, y agregó que, aunque todavía no ve los resultados definitivos, confía en que valió la pena el proceso.

¿Qué dijo La Segura sobre su tono de voz y su forma de hablar?

En el mismo video, Natalia aprovechó para hablar de su tono de voz, que suele ser alto.

“He visto que muchas han tenido conflicto por mi voz porque grito”, explicó, y recalcó que no cambiaría su forma de ser por nada ni por nadie.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria conmueve al mostrar a su bebé riendo a carcajadas: “Para que siempre sea feliz”

Añadió que siempre le cuesta modular su voz y que algunas veces puede escucharse fuerte, pero que no ve necesario modificar su manera de expresarse: “basta ya”

Además, dejó claro que las personas tienen derecho a dejar de ver sus contenidos si no les gusta, pero que ella seguirá siendo auténtica.

Natalia Segura responde a comentarios sobre su tono de voz. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse su publicación se llenó de corazones y cientos de comentarios positivos por parte de su fanaticada: “Con tu belleza y tu actitud lo que sea te queda lindo, mi Segu”, y también recibió mensajes de apoyo por su tono de voz.

“Amo verte gritar... dirán muchos por que le sonríe al celular, está enamorada ... yo, viendo a La segura, eres muy linda”, fue uno de los comentarios de los internautas.