La Segura generó revuelo en redes tras compartir video en el que “regaña” a su bebé, ¿qué le dijo?

La Segura volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video junto a su hijo Lucca, en el que mostró un curioso momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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¿Por qué La Segura “regañó” a su bebé en el video?

La influencer caleña, quien suele compartir su día a día con sus millones de seguidores, publicó un video en el que, fiel a su estilo, aparece hablándole a su bebé con su característico tono de voz elevado, generando reacciones por la forma en la que se dirige a él.

“Llegó amigas… ¿aplicamos castigo?”, escribió la Segura para compartir el video.

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En el video, el bebé se encuentra en su coche cuando La Segura se acerca y comienza a hacerle un reclamo en tono jocoso.

La Segura sorprende al “regañar” a su bebé y desata comentarios. (Foto: Canal RCN)

Inicialmente, el menor se muestra sonriente, pero a medida que escucha la voz de su mamá, su expresión cambia y se queda más serio.

¿Dónde andaba usted?”, le dice La Segura, mientras el bebé responde con balbuceos. Luego ella continúa: “¿Por qué andaba en la calle sin permiso y con una amiguita?”, con tono indignada.

Incluso, en medio del video, le dice: “Vea, joven, le estoy hablando”, mientras el pequeño de 11 meses sigue reaccionando con sonidos propios de su edad.

¿Cómo terminó el momento entre La Segura y su hijo?

Aunque al inicio mantiene el tono del supuesto reclamo, la situación cambia rápidamente y La Segura pasa tono más cariñoso, como suele hacerlo en sus contenidos cuando esta con el bebé.

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En medio del mismo video, luego de decirle frases como “tan chiquito y tan callejero”, cambia la forma de hablarle y comienza a consentirlo y le da un besito.

La Segura sorprende al “regañar” a su bebé y desata comentarios. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, el video de La Segura generó cientos de reacciones, en las que muchos internautas le expresaron nuevamente que su tono de voz no sería el más adecuado para el bebé, ya que, según ellos, suele asustarlo cuando habla.

Entre los comentarios se podían leer: “Ay no, cómo le cambio su carita llegó sonriendo y después se dio cuenta que lo estaban regañando. Tan hermoso” o “La carita de regañado”, acompañado de emojis de ternura.