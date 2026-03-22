Isabella Ladera sorprende al contar cómo le predijeron su embarazo antes de saberlo

Isabella Ladera volvió a dar de qué hablar tras contar una curiosa historia a sus seguidores, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, compartió la anécdota relacionada con su embarazo que llamó la atención.

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¿Qué contó Isabella Ladera sobre la “predicción” de su embarazo?

La modelo venezolana, quien suma millones de seguidores en redes sociales, respondió a una inquietud de uno de sus seguidores sobre una situación que había mencionado anteriormente.

A partir de esa pregunta, decidió contar con más detalle lo que ocurrió en ese momento.

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Según explicó Isabella Ladera, en una ocasión una mujer se les acercó a ella y a Hugo García y, sin previo aviso, les dijo que estaban a punto de convertirse en padres.

Isabella Ladera sorprende con historia sobre la predicción de su embarazo. (Foto: AFP)

De acuerdo con lo que relató, en ese momento no le dieron mayor importancia a las palabras de la mujer.

Incluso, explicó que ese día había comido en exceso y tenía el abdomen inflamado, lo que hacía que pareciera que estuviera embarazada.

“Nos agarró una hermosa señora y de la nada le dijo que estábamos a punto de ser papás, que el sueño estaba por cumplirse”, compartió Isabella en sus historias.

También agregó que la reacción de ambos fue mirarse y sonreír, sin tomarlo como algo serio en ese instante.

¿Qué pasó después de esa inesperada “predicción” que recordó Isabella Ladera?

Tiempo después, cuando confirmó su embarazo, Isabella Ladera recordó lo ocurrido con aquella mujer y señaló que fue una de las primeras personas en saberlo, según lo que ella misma expresó.

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En medio de su relato, también compartió una imagen de ese día, en la que aparece usando un vestido negro largo mientras posa tomándose el abdomen.

Isabella Ladera sorprende con historia sobre la predicción de su embarazo. (Foto: AFP)

Según explicó, en ese momento estaba “sacando la panza” debido a la comida y a que había tomado algunas bebidas, lo que generaba esa apariencia.

“Pero fue muy loco, muy de la nada”, comentó en sus redes sociales al recordar la situación.

Finalmente, agregó que, cuando supo que estaba embarazada, una de las primeras cosas que hizo fue recordar ese momento y a la persona que les había hecho ese comentario.