La Segura deja claro si sostiene económicamente a su esposo Ignacio Balandán: esto fue lo que dijo

Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió con una confesión sobre sus finanzas en pareja con Ignacio Balandán.

La creadora de contenido caleña, conocida por su estilo directo y sus videos de humor, hizo una confesión que muchos de sus seguidores se habían estado preguntando.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Qué dijo La Segura sobre mantener a su esposo Ignacio Balandán?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido caleña sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si mantenía a su esposo.

De forma directa y fiel a su estilo, La Segura respondió con una expresión clara: “¿Vos me ves cara de andar manteniendo macho?”

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

La publicación incluía una imagen en la que su expresión dejaba ver que, evidentemente, esto no sucedía en su hogar.

La Segura se pronuncia sobre si cubre los gastos de su esposo Ignacio Balandán. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, La Segura es una de las influencers más influyentes de Colombia, y siempre muestra su éxito profesional y personal, tal como lo deja ver en sus redes sociales.

No obstante, en varias ocasiones, ha revelado que, por el contrario, Ignacio Balandán prefiere ser una persona más reservada con sus asuntos; además, es chef e influencer.

¿Cómo reaccionaron las redes tras las confesiones de La Segura?

Como era de esperarse, la publicación de La Segura generó una amplia reacción entre los internautas, quienes no dudaron en comentar con humor sobre la sinceridad de la influencer.

Artículos relacionados La Segura La Segura responde a las críticas por no poder comprar un apartamento y aclara su situación

“Pa’ qué preguntan lo que es tan evidente, pero pues nada, a mí en lo personal no me importa; igual las relaciones algún día se van a terminar" o "Es una buena esposa que sean felices".

La Segura se pronuncia sobre si cubre los gastos de su esposo Ignacio Balandán. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, recientemente La Segura confesó que se encuentra en un proceso de búsqueda de un nuevo apartamento, luego de que vendieran en el que conviven actualmente.

Según explicó la influencer caleña, no lograron comprar el inmueble porque todos sus ahorros los están invirtiendo en un nuevo proyecto familiar mucho más grande y por ahora confesó que sus finanzas: “No tenemos plata para comprarle a nuestro hijo esta casa”.

Lo cierto es que La Segura es muy activa en redes sociales y suele compartir muchos momentos de su vida personal y profesional.