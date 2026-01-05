La Segura confiesa que ya se afectaron sus intervenciones estéticas

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura estuvo haciendo una dinámica de preguntas en las que resolvió algunas dudas de sus fans. Dos de éstas tenían que ver con los recientes procedimientos estéticos que se hizo para verse más bella que nunca.

¿Por qué La Segura podría estar afectando sus procedimientos?

Y es que parece que a los seguidores de Natalia, nombre de pila de La Segura, nada se les escapa, pues se estuvieron dando cuenta de que últimamente la influencer no estaba usando la faja que es necesaria luego de ese tipo de intervenciones y no dudaron en preguntarle por qué.

La Segura, un poco apenada, confesó las razones por las que ya no la ven con esa prenda esencial para que su procedimiento sea exitoso a largo plazo. De acuerdo con la influencer todo empezó hace 12 días, el 24 de diciembre, debido al pueblo en el que fue a pasar la Navidad, pues, según ella, se trataba de un lugar con temperaturas muy altas que no iba a poder soportar con la faja puesta.

La Segura

¿La Segura no ha estado juiciosa tras su intervención?

No obstante, La Segura explicó que también se trata de imprudencia suya, pues el 31 de diciembre, en Año Nuevo, sí estuvo un poco relajada con lo que comía y sin usar la faja, por lo que, cuando el 1 de enero intentó volver a ponérsela, ya no le quedaba.

Se trataba de una prenda talla S y La Segura explicó que el día de hoy, lunes 5 de enero, va a buscar la talla M, pues ya tiene en su armario la talla L, pero esa no le aprieta como debería.

En los comentarios de su historia, sus fans apoyan a la influencer y le explican que se ve linda tal y como es, por lo que no debería preocuparse de más.

Otra confesión que dio La Segura sobre la intervención que se hizo tiene que ver con su parte de atrás, pues explicó que, aunque le dieron volumen, éste ya se le perdió. En los comentarios de su historia, algunos internautas explican que eso es normal si está haciendo dieta.