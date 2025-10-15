La respuesta de Salomón Bustamante que avivó rumores de divorcio con Laura de León

Los rumores sobre la supuesta separación entre Salomón Bustamante y Laura de León no terminan, pues es uno de ellos dos quien más ha mencionado el tema en sus redes sociales y esto ha generado reacciones divididas.

¿Laura de León y Salomón Bustamante sí se separaron?

Las especulaciones sobre dicho divorcio nacieron durante las últimas semanas de septiembre, pero tomaron mucha más fuerza cuando el mismo Salomón Bustamante habría confirmado con algo de ironía la pregunta de una seguidora quien le pidió claridad sobre su separación.

En el comentario, dicho perfil le preguntó al presentador si eran ciertos los rumores y él dijo que sí y continuó su respuesta preguntando si estaba satisfecha con el chisme.

Salomón Bustamante habló del supuesto divorcio con Laura de León y le dijeron chismoso. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se sabe con claridad si su respuesta fue por salir del paso o era en serio, ninguno de los dos ha salido a dar un comunicado oficial y por eso, su supuesta separación sigue quedando en especulaciones, aunque algunos ya consideren que el divorcio es un hecho.

¿Por qué le insinuaron a Salomón Bustamante que es un chismoso por hablar de su divorcio con Laura de León?

En las horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre, Salomón Bustamante recibió preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram y todas eran sobre su relación con la actriz, Laura de León.

La primera pregunta que contestó el presentador fue sobre “¿qué pasó con la flaca? y si solo querían privacidad”; como respuesta, Bustamante respondió:

“Los medios de comunicación de este país ya lo dijeron todo”.

En otra pregunta, un seguidore reiteró que querían saber sobre Laura y él dijo:

“El chisme no alimenta, pero entretiene. Cuando un árbol nace torcido, su tronco no endereza”.

Le dicen chismoso a Salomón Bustamante por hablar de Laura de León, (Foto: Canal RCN)

Ante esta última respuesta, Salomón recibió una opinión en donde le dijeron que él mismo “hace el chisme” y le pidieron que madurara. Además, le escribieron si su comentario del árbol se refería a que Laura “salió cansona”, pero esto él no lo respondió directamente y solo escribió:

“No pudo haber concluido mejor, bye”.

¿Qué ha dicho Laura de León sobre su divorcio?

Laura de León también ha salido por los laditos ante las preguntas que muy posiblemente le llegan a sus redes sociales, pero ella no ha mencionado nada del tema tan directamente como sí lo ha hecho Bustamante, sin embargo, habría lanzado pulla ante las especulaciones, sin confirman ni negar ninguno de los supuestos.