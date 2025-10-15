Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La respuesta de Salomón Bustamante que avivó rumores de divorcio con Laura de León

Salomón Bustamante recibió un mensaje, en donde insinuaron que es “chismoso” por hablar sobre su divorcio con Laura de León.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Salomón Bustamante desata rumores con su mensaje sobre Laura de León
Salomón Bustamante habló del supuesto divorcio con Laura de León y le dijeron chismoso. (Foto: Canal RCN)

Los rumores sobre la supuesta separación entre Salomón Bustamante y Laura de León no terminan, pues es uno de ellos dos quien más ha mencionado el tema en sus redes sociales y esto ha generado reacciones divididas.

Artículos relacionados

¿Laura de León y Salomón Bustamante sí se separaron?

Las especulaciones sobre dicho divorcio nacieron durante las últimas semanas de septiembre, pero tomaron mucha más fuerza cuando el mismo Salomón Bustamante habría confirmado con algo de ironía la pregunta de una seguidora quien le pidió claridad sobre su separación.

En el comentario, dicho perfil le preguntó al presentador si eran ciertos los rumores y él dijo que sí y continuó su respuesta preguntando si estaba satisfecha con el chisme.

La frase de Salomón Bustamante que generó polémica
Salomón Bustamante habló del supuesto divorcio con Laura de León y le dijeron chismoso. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se sabe con claridad si su respuesta fue por salir del paso o era en serio, ninguno de los dos ha salido a dar un comunicado oficial y por eso, su supuesta separación sigue quedando en especulaciones, aunque algunos ya consideren que el divorcio es un hecho.

Artículos relacionados

¿Por qué le insinuaron a Salomón Bustamante que es un chismoso por hablar de su divorcio con Laura de León?

En las horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre, Salomón Bustamante recibió preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram y todas eran sobre su relación con la actriz, Laura de León.

La primera pregunta que contestó el presentador fue sobre “¿qué pasó con la flaca? y si solo querían privacidad”; como respuesta, Bustamante respondió:

“Los medios de comunicación de este país ya lo dijeron todo”.

En otra pregunta, un seguidore reiteró que querían saber sobre Laura y él dijo:

“El chisme no alimenta, pero entretiene. Cuando un árbol nace torcido, su tronco no endereza”.

Salomón Bustamante desata rumores con su mensaje sobre Laura de León
Le dicen chismoso a Salomón Bustamante por hablar de Laura de León, (Foto: Canal RCN)

Ante esta última respuesta, Salomón recibió una opinión en donde le dijeron que él mismo “hace el chisme” y le pidieron que madurara. Además, le escribieron si su comentario del árbol se refería a que Laura “salió cansona”, pero esto él no lo respondió directamente y solo escribió:

“No pudo haber concluido mejor, bye”.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Laura de León sobre su divorcio?

Laura de León también ha salido por los laditos ante las preguntas que muy posiblemente le llegan a sus redes sociales, pero ella no ha mencionado nada del tema tan directamente como sí lo ha hecho Bustamante, sin embargo, habría lanzado pulla ante las especulaciones, sin confirman ni negar ninguno de los supuestos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El tierno momento en que La Liendra confesó querer un bebé tras conocer a Lucca La Liendra

La Liendra se derritió al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán: “con ganas de bebé”

La Liendra se mostró emocionado al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán, y lanzó un inesperado comentario.

Juliana Calderón Juliana Calderón

Salió a la luz último audio que recibió Juliana Calderón de su amiga que murió misteriosamente

Juliana Calderón publicó el mensaje de chat de WhatsApp que su amiga le envío tiempo antes de fallecer.

Hermano de Regio Clown reveló nuevos detalles Talento nacional

Hermano de Regio Clown rompió el silencio tras señalamientos en contra de él por el caso de B-King

Cristian Herrera, hermano de Regio Clown reveló detalles de lo que le pasó en México a él y a B-King: "Lo pintan como la oveja negra".

Lo más superlike

Falleció reconocido músico vallenato: Martín Emilio Villamizar mientras tocaba con su grupo en pleno evento público. Talento nacional

¡Adiós a un gran artista! El mundo de la música se viste de luto tras lamentable pérdida

La música se viste de luto tras la muerte de un artista que falleció mientras tocaba con su grupo en pleno evento público.

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó