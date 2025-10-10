Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La lujosa casa que Juan Duque compró y mostró con orgullo en redes sociales

Juan Duque sorprendió a sus seguidores al mostrar con orgullo su primera casa, una lujosa propiedad que dejó a más de uno en shock.

Juan Duque mostró con orgullo su lujosa casa y dejó a todos sin palabras
Así es la impresionante casa que Juan Duque compró y presumió en redes. (Foto Canal RCN).

El cantante urbano Juan Duque sorprendió a sus cientos de seguidores con una importante noticia que lo tiene emocionado. Y es que el joven artista logró comprar su primera casa tras varios años de carrera musical, y así lo enseñó en redes sociales.

¿Cómo es la lujosa casa que Juan Duque compró?

Acompañado de su mamá, Juan Duque mostró parte de la propiedad que ahora le pertenece. El artista mencionó que la idea de este nuevo proyecto era acondicionar su nuevo hogar para hacerlo completamente suyo y continuar allí con sus sueños de ser un gran artista, a través de la creación de nueva música.

la nueva casa de Juan Duque que causó sensación entre sus seguidores
Así es la lujosa casa que Juan Duque adquirió y compartió con sus seguidores. (Foto Canal RCN).

En el video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan Duque enseñó lo que sería la zona de la sala y la cocina de su nuevo hogar, el cual estaba siendo completamente remodelado, pues se trataba de una casa de segunda.

"Mi primera casa, parceros. Y voy a remodelarla y a ponerla ch*mba, a mis gustos y comodidades. Y por supuesto voy a mostrarles cómo va quedando y los invito luego a un parche. Gracias a mis panas por tenerme paciencia y seguirme los caprichos para esta remodelación"

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Juan Duque a su nueva casa?

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes lo felicitaron por este nuevo logro, especialmente aquellos que han acompañado al artista desde el primer momento en su sueño de ser un artista reconocido.

Detalles de la lujosa casa que Juan Duque compró
El cantante Juan Duque compró una lujosa casa y la enseñó en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Algunos expresaron que se sentían ansiosos por conocer más detalles de este nuevo proyecto de vida que iniciaba el artista gracias a su esfuerzo en la industria musical, por lo que le pidieron que una vez finalizara todo este proceso hiciera el famoso house tour.

“Te lo mereces, Juan, todo tu esfuerzo está dando frutos”, escribió una seguidora emocionada. Otro usuario comentó: “Desde tus primeras canciones se notaba que ibas a llegar lejos, qué orgullo verte cumplir tus sueños”.

Por lo pronto el artista continúa a la espera de que la remodelación de su nuevo hogar culmine para mudarse de una vez por todas.

