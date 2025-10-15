La Liendra reveló que tuvo inconvenientes con Westcol: “tuvimos problemas por inmadureces”

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, habló del streamer Westcol y reveló cómo es su relación con él, detallando situaciones que vivieron en el pasado en donde al parecer, no se la llevaron muy bien.

¿Qué dijo La Liendra de Westcol?

Respondiendo a la pregunta de uno de sus seguidores de Instagram, La Liendra habló en horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre y confesó que no se la llevaba muy bien con el streamer, pero que recientemente habrían hecho las paces.

“Yo respeto el trabajo del man, me parece que es muy camellador, muy bueno en lo que hace. Él también respeta mi trabajo”: reveló La Liendra.

Por otro lado, el creador de contenido respondió si colaboraría con Westcol para crear contenido junto y dijo:

“No hemos podido hablar, no hemos hablado de una colaboración. Con que nos respetemos ambos, eso está bien”.

La Liendra confesó las razones de sus inconvenientes con Westcol. (Foto: Canal RCN)

¿Qué problemas tuvo La Liendra con Westcol?

De acuerdo con La Liendra, en el mismo video explicó que hace un tiempo no se la llevó muy bien con Westcol, al parecer, según él, por “inmadurez” y aunque no explicó con exactitud lo que sucedió con los dos, dejó claro que ya se hablan y mantiene una relación cordial.

“Él y yo tuvimos uno problemas hace años por inmadureces. No dejamos de ser unos pelados de 25 años que les faltaba mucho por crecer y por madurar”: fueron las palabras del influencer.

Por otro lado, La Liendra reveló que el streamer le hizo una invitación para que asista a Stream Fighter 4, evento organizado por Westcol y que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en Bogotá.

¿Cómo quedó la relación de La Liendra y Westcol tras su reconciliación?

Más allá de una reconciliación, La Liendra dejó claro que hizo las paces con el streamer y por eso, lo invitó a su evento, sin embargo, el influencer mencionó que no ha tomado la decisión si aceptar o no la invitación de Westcol.

La Liendra confesó cómo es su relación con Westcol. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, el creador de contenido dijo que para él era más que suficiente que cada uno respetara el trabajo del otro y se vio aliviado de poder confesarle eso a sus seguidores.