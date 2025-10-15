Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra reveló que tuvo inconvenientes con Westcol: “tuvimos problemas por inmadureces”

La Liendra se abrió con sus seguidores y confesó que tuvo problemas con el streamer Westcol, justificando sus razones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Liendra habló de sus problemas con Westcol
La Liendra reveló que tuvo desencuentros con Westcol. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, habló del streamer Westcol y reveló cómo es su relación con él, detallando situaciones que vivieron en el pasado en donde al parecer, no se la llevaron muy bien.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Liendra de Westcol?

Respondiendo a la pregunta de uno de sus seguidores de Instagram, La Liendra habló en horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre y confesó que no se la llevaba muy bien con el streamer, pero que recientemente habrían hecho las paces.

“Yo respeto el trabajo del man, me parece que es muy camellador, muy bueno en lo que hace. Él también respeta mi trabajo”: reveló La Liendra.

Artículos relacionados

Por otro lado, el creador de contenido respondió si colaboraría con Westcol para crear contenido junto y dijo:

“No hemos podido hablar, no hemos hablado de una colaboración. Con que nos respetemos ambos, eso está bien”.

La Liendra habló de sus problemas con Westcol
La Liendra confesó las razones de sus inconvenientes con Westcol. (Foto: Canal RCN)

¿Qué problemas tuvo La Liendra con Westcol?

De acuerdo con La Liendra, en el mismo video explicó que hace un tiempo no se la llevó muy bien con Westcol, al parecer, según él, por “inmadurez” y aunque no explicó con exactitud lo que sucedió con los dos, dejó claro que ya se hablan y mantiene una relación cordial.

“Él y yo tuvimos uno problemas hace años por inmadureces. No dejamos de ser unos pelados de 25 años que les faltaba mucho por crecer y por madurar”: fueron las palabras del influencer.

Por otro lado, La Liendra reveló que el streamer le hizo una invitación para que asista a Stream Fighter 4, evento organizado por Westcol y que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó la relación de La Liendra y Westcol tras su reconciliación?

Más allá de una reconciliación, La Liendra dejó claro que hizo las paces con el streamer y por eso, lo invitó a su evento, sin embargo, el influencer mencionó que no ha tomado la decisión si aceptar o no la invitación de Westcol.

La Liendra reveló que tuvo inconvenientes con Westcol
La Liendra confesó cómo es su relación con Westcol. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, el creador de contenido dijo que para él era más que suficiente que cada uno respetara el trabajo del otro y se vio aliviado de poder confesarle eso a sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"