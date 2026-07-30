En las últimas horas, una reconocida cantante se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por hacer una confesión a través de un programa digital en el que compartió detalles acerca de su ruptura con un destacado artista.

Por esta razón, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por las inesperadas confesiones que hizo al respecto.

¿Quién es la reconocida cantante que confirmó su ruptura?

El nombre de la cantante que confirmó su ruptura con su expareja es La Joaqui, una reconocida cantante argentina, que ha tenido gran popularidad por todo lo que ha hecho, especialmente en el género urbano.

La Joaqui confirmó su ruptura amorosa con Luck Ra. | Foto: Freepik

Además, la cantante ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al confesar que puso el fin de su relación con el cantante Luck Ra, pues, expresó las siguientes palabras durante un programa internacional llamado Luzu TV:

“Me separé y una vez me enamoré de una persona que lo tenía todo y era muy difícil no sentirme especial. Entonces, sentí que el mejor regalo que podía hacerle era una carta de amor y en esta situación en las que era difícil entendernos por nuestros distintos idiomas de amor, releí la carta de amor”, confesó La Joaqui.

Durante la confesión que hizo La Joaqui en la entrevista, aprovechó la oportunidad para resaltar todo el amor que siente por su pareja, incluso, a pesar de que cada uno sintiera un camino diferente, pues, se rompió en llanto al expresar lo siguiente:

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“Ya no lo estaba viendo de la misma manera, incluso si un día no me elegía a mí. El amor es libre y, por ello, está bien si ya no lo hacen contigo. Él siendo el amor de mi vida y, por eso, espero que cumpla todo lo que tiene. No hay discordias, pero me cuesta soltar porque jamás había amado así, por eso lloro”.

¿Quién es Luck Ra, el exnovio de La Joaqui que habló de su ruptura?

El hombre con el que La Joaqui sostuvo una relación sentimental fue con el también cantante del género urbano Luck Ra, quien ha adquirido gran visibilidad a nivel internacional.

¿Cómo confesó La Joaqui que terminó su ruptura amorosa? | Foto: Freepik

En la actualidad, Luck Ra cuenta con más de tres millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida.

Tampoco el cantante ha eliminado las fotografías que tiene junto a su expareja, con quien vivió importantes momentos a lo largo de su relación.