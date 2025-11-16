La Jesuu se pronunció de manera contundente contra la burla que hizo Yina en la mansión de Luinny

L

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida como la Jesuu, se apoderó hace pocas horas de las tendencias a nivel nacional e internacional, tras pronunciarse, después de varias semanas, a un suceso en el que fue protagonista, pero del que había guardado absoluto silencio.

Se trata de la burla pública que hizo Yina Calderón en el reality de convivencia internacional, La mansión de Luinny, donde está participando junto a la también colombiana Karina García.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

La Jesuu se fue con toda contra La mansión de Luinny/ Archivo RCN

La Jesus se pronunció de manera contundente contra la burla que hizo Yina en la mansión de Luinny

Recordemos que para la celebración de Halloween, la empresaria de fajas se puso un disfraz de gorila y empezó a hacer gestos grotescos frente a las cámaras de la mansión, dando pistas de que su disfraz no era precisamente de un animal, sino de una reconocida creadora de contenido colombiana. Rápidamente, las especulaciones empezaron a circular en redes sociales, pero no había una confirmación de a quién se estaba refiriendo.

Sin embargo, fue cuestión de obras, para que la propia Calderón reconociera ante una de las cámaras que se estaba refiriendo a La Jesuu, quien supuestamente no tenía un buen olor y tenía un aspecto similar al del disfraz que estaba usando.

Recordemos, que esas indirectas y enemistad surgieron desde La casa de los famosos Colombia, reality, donde ambas compartieron y terminaron en términos cero a mis amistosos.

¿Por qué La Jesuu se pronunció tantos días después ante la burla de Yina Calderón?

Tras una bola de críticas contra Karina García, la caleña compartió una serie de historias donde defendió la personalidad y bonito corazón de su amiga, y aprovechó para pronunciarse frente a la burla de Yina. Aseguró que no había querido hacerlo antes para no darle visibilidad a un formato que permitía esas burlas hacia ella.

Expresó que para ella tanto, Yina, como el reality no merecían tener protagonismo en su boca, pero que no piensa tolerar que esas mismas personas o programas dañan a una persona que es importante para ella.

Artículos relacionados Karol G ¿Siguen juntos? Karol G y Feid causan confusión con sus nuevas publicaciones