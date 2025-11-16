Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu se pronunció de manera contundente contra la burla que hizo Yina en la mansión de Luinny

La creadora de contenido también se despachó contra La mansión de Luinny y salió en defensa de Karina García.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La Jesuu se pronunció de manera contundente contra la burla que hizo Yina en la mansión de Luinny
La creadora de contenido aprovechó para salir en defensa de Karina García/ Archivo RCN

L

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida como la Jesuu, se apoderó hace pocas horas de las tendencias a nivel nacional e internacional, tras pronunciarse, después de varias semanas, a un suceso en el que fue protagonista, pero del que había guardado absoluto silencio.

Se trata de la burla pública que hizo Yina Calderón en el reality de convivencia internacional, La mansión de Luinny, donde está participando junto a la también colombiana Karina García.

Artículos relacionados

La Jesuu se fue con toda contra La mansión de Luinny
La Jesuu se fue con toda contra La mansión de Luinny/ Archivo RCN

La Jesus se pronunció de manera contundente contra la burla que hizo Yina en la mansión de Luinny

Recordemos que para la celebración de Halloween, la empresaria de fajas se puso un disfraz de gorila y empezó a hacer gestos grotescos frente a las cámaras de la mansión, dando pistas de que su disfraz no era precisamente de un animal, sino de una reconocida creadora de contenido colombiana. Rápidamente, las especulaciones empezaron a circular en redes sociales, pero no había una confirmación de a quién se estaba refiriendo.

Sin embargo, fue cuestión de obras, para que la propia Calderón reconociera ante una de las cámaras que se estaba refiriendo a La Jesuu, quien supuestamente no tenía un buen olor y tenía un aspecto similar al del disfraz que estaba usando.

Recordemos, que esas indirectas y enemistad surgieron desde La casa de los famosos Colombia, reality, donde ambas compartieron y terminaron en términos cero a mis amistosos.

¿Por qué La Jesuu se pronunció tantos días después ante la burla de Yina Calderón?

Tras una bola de críticas contra Karina García, la caleña compartió una serie de historias donde defendió la personalidad y bonito corazón de su amiga, y aprovechó para pronunciarse frente a la burla de Yina. Aseguró que no había querido hacerlo antes para no darle visibilidad a un formato que permitía esas burlas hacia ella.

Expresó que para ella tanto, Yina, como el reality no merecían tener protagonismo en su boca, pero que no piensa tolerar que esas mismas personas o programas dañan a una persona que es importante para ella.

Artículos relacionados

La Jesuu reveló por qué NO se había pronunciado ante la burla de Yina Calderón
La Jesuu reveló por qué NO se había pronunciado ante la burla de Yina Calderón / Archivo RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La influencer Marilyn Oquendo fue funada por algunos internautas tras supuesta incoherencia en su discurso. La casa de los famosos

Marilyn Oquendo desató polémica tras confesión sobre La casa de los famosos Colombia

La influencer Marilyn Oquendo fue funada por algunos internautas tras supuesta incoherencia en su discurso.

Laura de León preocupa tras aparecer en muletas Laura de León

Laura de León preocupa tras aparecer en muletas, esta es la fractura que tiene

La actriz Laura de León reveló la fractura que sufrió en su pie derecho y explicó el tratamiento que deberá seguir.

Sara Uribe confesó que los hombres aún no entienden las necesidades femeninas y muchos lo relación con sus exparejas. Sara Uribe

Sara Uribe reveló las cosas que le encantan como mujer, pero que no ha podido tener, ¿indirectas?

Sara Uribe confesó que los hombres aún no entienden las necesidades femeninas y muchos lo relación con sus exparejas.

Lo más superlike

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Shakira apareció con sus hijos, Milan y Sasha, y felicitaron a la colombiana por la educación que les está dando a los niños.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy