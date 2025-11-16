Sara Uribe reveló las cosas que le encantan como mujer, pero que no ha podido tener, ¿indirectas?

La presentadora, Sara Uribe aprovechó su más reciente post en su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre un tema que, según ella, es una verdad a gritos que pocas mujeres se atreven a exteriorizar.

Se trata de un listado de cinco cosas que, a la mayoría de mujeres, les encantan de un hombre y que no tiene que ver, de manera puntual, con temas privados, sino más bien, con el apoyo y energía masculina que proyectan sobre ellas.

Sara Uribe le envió supuesta indirecta a sus exparejas, según los fans/ Archivo RCN

¿Cuáles son las cosas que le encantan a Sara Uribe como mujer, pero que no ha podido tener?

El listado de la también empresaria antioqueña, empezó resaltando, lo emocionante que es para ella, cuando tiene a su lado a una persona que sabe valorar sus capacidades, pero que también está dispuesto a ayudarla y apoyarla incondicionalmente, sin necesidad de que ella se lo pida. Su segundo ítem, se refería más al empoderamiento masculino, y de lo interesante que es para ella verlos, vibrar ahí, que no tengan miedo de tener un gesto de afecto físico que marque territorio.

El tercer punto de su lista hablaba más sobre la propositividad de los hombres, pues confesó que para ella es más valioso que la sorprendan con planes y visitas a que le anticipen lo que sucederá sin darle ese punto de emoción y sorpresa a la relación. Otro de sus puntos, resaltaba lo importante que es para ella el buen olor de la persona que esté a su lado, pues si siente que es un imán para la atracción.

Finalizó su lista, revelando lo importante que es para ella, un hombre que sepa darse y darle su lugar. "Hágame sentir suya, cójame de la mano, béseme, mejor dicho, lúzcame, mi amor, que para eso me le puse linda".

¿Por qué los fanáticos relacionaron el video de Sara Uribe, con supuestas indirectas para sus exparejas?

Más allá de los puntos compartidos por la paisa, hubo un factor que llamó particularmente la atención de los internautas y fue precisamente que al iniciar su 'Check-list', la mujer dejó claro que esos puntos eran en gran medida del agrado de muchas mujeres, pero que sabía, por experiencia personal, que muchos hombres no podían entenderlo.

Rápidamente, sus palabras fueron interpretadas como una presunta indirecta para sus exparejas y por ello sus nombres no faltaron en los comentarios.

Sara Uribe reveló la lista de las cinco cosas que más le encantan como mujer/ Archivo RCN