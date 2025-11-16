‘El agropecuario’ le habría enviado indirecta a Aida Victoria, “no perdí la batalla”

Juan David Tejada, conocido en redes como El agropecuario, volvió a ser tema de conversación luego de compartir un mensaje reflexivo en sus plataformas digitales que varios usuarios interpretaron como relacionado con su reciente separación de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Tejada, quien hasta hace un tiempo tenía un perfil público centrado en su actividad agropecuaria, ha sido objeto de atención mediática desde que se hizo pública su relación con la creadora de contenido barranquillera.

El 26 de septiembre de 2025, el empresario confirmó que la relación había llegado a su fin. En su anuncio aseguró que la decisión se había tomado en buenos términos y que ambos continuarían con sus vidas por separado.

Esta noticia llegó pocos días después del nacimiento del hijo de la influenciadora, hecho que generó aún más interés entre sus seguidores.

¿Qué dijo Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria?

Tras la confirmación, las publicaciones de ambos comenzaron a recibir comentarios relacionados con la ruptura, y las interpretaciones sobre la situación se multiplicaron. Fue en este contexto cuando Tejada compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención.

Tejada publicó una frase sobre derrotas, aprendizajes y perseverancia. El texto señalaba que un “verdadero guerrero” analiza sus caídas para volver más fuerte a la siguiente batalla, un mensaje que varios usuarios vincularon con su reciente situación personal.

Un verdadero guerrero estudia cada derrota para convertirla en victoria la próxima vez, porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla

¿Qué ha pasado entre Aida Victoria Merlano y su expareja?

Aunque el empresario no mencionó a ninguna persona en particular, el contexto llevó a algunos seguidores a interpretarlo como una referencia indirecta a su separación.

La frase comenzó a circular en redes acompañada de opiniones divididas: para algunos se trataba de un comentario motivacional; para otros, era una señal de que el proceso de ruptura seguía generando reacciones por parte de Tejada.

Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN.

Aida Victoria, por su parte, ha centrado su atención en la maternidad durante estas semanas posteriores a la separación. La influenciadora ha explicado que se encuentra enfocada en el bienestar de su hijo recién nacido y en adaptarse a esta nueva etapa, que ha descrito como exigente pero profundamente significativa.

Según ha compartido en sus redes, sus días giran alrededor del cuidado del bebé, los controles médicos y la construcción de una rutina estable que le permita afrontar el proceso emocional que atraviesa.

Aunque ha evitado entrar en polémicas, dejó claro que su prioridad actual es mantener un ambiente tranquilo y seguro para su hijo, motivo por el cual ha preferido mantenerse alejada de discusiones públicas.