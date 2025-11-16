Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Oquendo desató polémica tras confesión sobre La casa de los famosos Colombia

La influencer Marilyn Oquendo fue funada por algunos internautas tras supuesta incoherencia en su discurso.

Daniela Trejos Román
La influencer Marilyn Oquendo fue funada por algunos internautas tras supuesta incoherencia en su discurso.
La influencer Marilyn Oquendo fue funada por algunos internautas tras supuesta incoherencia en su discurso

La creadora de contenido y cantante antioqueña Marilyn Oquendo protagonizó una reciente polémica en redes sociales, tras habilitar la famosa caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, donde quiso interactuar de una manera más personal con sus miles de seguidores.

Entre las preguntas, hubo una donde se le interrogaba puntualmente sobre si le gustaría volver a ingresar a La casa de los famosos Colombia, reality de convivencia al que ya fue como invitada y en el cual aplicó para las votaciones de la segunda temporada.

¿Por qué Marilyn Oquendo desató una polémica en redes tras hablar sobre La casa de los famosos Colombia?

La joven aprovechó la pregunta para grabar su silueta contra la pared, y empezar diciendo que de momento era un rotundo NO, porque sentía que ese tipo de formato no era para ella porque estaba enfocada en construir algo diferente para su imagen.

Sin embargo, en el mismo video y segundos más tarde expresó que no podía "escupir para arriba" porque sabía que en cualquier momento su respuesta podría dar un giro. "Me estoy rindiendo a la voluntad de Dios y quiero dejar todo en sus manos", porque él sabría qué es lo que más le conviene. Además, recordó que el formato le ha traído cosas muy buenas a su vida.

¿Por qué las palabras de Marilyn Oquendo sobre La casa de los famosos Colombia desataron una polémica en redes sociales?

Fue cuestión de minutos, para que la respuesta de la paisa se hiciera viral y fuera replicada por diferentes medios de comunicación y páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios no tardaron en llegar. Unos, aseguraba que no había coherencia en las palabras de la mujer, quien iniciaba diciendo que era un rotundo no, pero segundos más tarde, dejaba abierta la puerta para estar allí.

Otros, por su parte, salieron en su defensa, asegurando que estaba en un momento más maduro de su vida y de su carrera, y que apoyarían 100%, la decisión que tomara.

