Laura de León preocupa tras aparecer en muletas, esta es la fractura que tiene

La actriz Laura de León, conocida por su participación en producciones del Canal RCN como La ley del corazón, Pa’ quererte y Leandro Díaz, volvió a llamar la atención del público tras compartir una serie de imágenes en las que aparece utilizando muletas.

Su publicación, divulgada en su cuenta oficial de Instagram, despertó de inmediato preocupación entre sus seguidores, quienes no esperaban verla en ese estado.

Durante las últimas semanas, la intérprete ya había sido tema de conversación por la distancia digital evidente entre ella y su esposo, el presentador Salomón Bustamante.

La falta de publicaciones conjuntas alimentó rumores de una posible separación, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, esta vez no fueron los comentarios sobre su vida personal los que dominaron la conversación, sino la condición médica que ahora enfrenta.

En la galería de fotos, la actriz se mostró con el pie derecho inmovilizado y apoyándose en muletas, acompañado de un mensaje en el que relató brevemente la situación.

¿Qué tiene Laura de León y por qué está en muletas?

La actriz compartió parte del informe médico que explica la razón de su actual inmovilización. Los estudios radiológicos concluyen que la artista presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, un hueso ubicado junto al dedo pequeño.

Según el parte, la lesión es una fractura no desplazada, lo que significa que, a pesar de la rotura, los fragmentos óseos se mantienen en su posición natural.

Lo positivo es que no se detectaron daños en las articulaciones ni indicios de lesiones adicionales. Debido a estas características, los especialistas determinaron que el manejo adecuado será la inmovilización y un proceso de recuperación progresiva.

De León comentó que su tratamiento incluye al menos 30 días de apoyo limitado, además de un periodo estimado de cuatro meses para la recuperación total.

La actriz reconoció que el uso de muletas le ha generado molestias en las manos y pidió recomendaciones a su comunidad sobre cómo aliviar ese malestar.

¿Cómo reaccionó el público ante la situación de Laura de León?

Su publicación se llenó de mensajes de apoyo y buenos deseos. Seguidores, colegas y familiares expresaron su preocupación y le aconsejaron tomarse el tiempo necesario para sanar adecuadamente.

Varios usuarios también respondieron a su consulta sobre el uso de muletas, compartiendo experiencias personales y recomendaciones prácticas.

De momento, De León continuará bajo supervisión médica mientras cumple las indicaciones para evitar complicaciones. Su enfoque, según lo manifestó, está puesto en recuperarse por completo para retomar sus actividades cotidianas y profesionales una vez finalice esta etapa.