La Jesuu rompe silencio tras críticas por accidente de su empleada: esto fue lo que dijo

En las últimas horas, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuupreocupó en redes sociales tras revelar que Aleyda, su cocinera, sufrió un accidente en su mano a causa un 4taque por parte de Dior, su mascota.

¿Por qué La Jesuu fue criticada en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ostenta una sólida comunidad de millones de seguidores, mostró detalles de cómo ocurrió el hecho en el que la mujer resultó afectada, además de registrar que, debido a esta situación la llevó de inmediato al centro de salud más cercano al lugar en el que vive.

Sin embargo, hubo un detalle que, según lo comentó la influencer, fue blanco de críticas entre los internautas, quienes la señalaron duramente por el lugar al que ella generosamente decidió llevarla para que la asistieran.

"Mami la gente me está tratando que como se me ocurre a mí llevar a Aleyda a ese lugar, amor es el centro hospitalario más cercano de acá del pueblo, o sea, yo no sé que ha hecho en toda su vida, pero lo tienen "funadísimo"', fueron las palabras de la creadora digital por medio de sus historias.

¿Por qué La Jesuu es blanco de críticas tras accidente de su nana en la mano?

Frente a las cuestionamientos, la joven caleña no dudó en dar un parte de tranquilidad a los usuarios al decirles que, en caso de no ser atendida de forma oportuna, no se iba a quedar de brazos cruzados, "vamos llegando azotando camillas, aquí estamos es puestas pa' la guerra, ustedes confíen", señaló.

La razón por la que La Jesuu fue criticada en redes. Foto | Canal RCN.

En las siguientes historias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer que la mujer que trabaja en los servicios de su hogar, ya había sido auxiliada en el centro de salud, pues grabó la mano de la mujer que, en ese momento, ya se encontraba completamente vendada.

Así mismo, sorprendió a su trabajadora con un ramo de rosas que, de acuerdo con sus palabras, fue un detalle por parte de todos sus seguidores para expresarle su cariño y desearle pronta recuperación.