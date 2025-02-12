Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu grabó el reencuentro entre su empleada y su perro, tras fuerte ataque

Luego de un traumático ataque que dejó a su empleada con una herida en la mano, La Jesuu enseñó el reencuentro de la mujer con su perro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Empleada de La Jesuu volvió a ver a Dior: el reencuentro quedó grabado en video
La Jesuu mostró el emotivo reencuentro entre su empleada y Dior tras el fuerte ataque. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras casi un mes del ataque que su empleada sufrió por parte de su perro Dior, el cual le dejó una mano gravemente herida, La Jesuu mostró en sus redes sociales el reencuentro entre la mujer y el canino, generando todo tipo de reacciones.

¿Qué pasó entre la empleada de La Jesuu y su perro Dior?

Semanas atrás, La Jesuu contó en sus redes sociales que estaba muy preocupada porque, por primera vez, su perro Dior había tenido un comportamiento agresivo que terminó hiriendo gravemente a su empleada.

El perro de La Jesuu atacó a Aleyda y terminó en urgencias
La Jesuu revela el incidente que puso a Aleyda en riesgo. (Foto/ Canal RCN - Freppik)

Todo ocurrió después de que el canino fuera llevado a un nuevo spa para recibir un baño y quedar presentable. Al regresar a casa, habría mostrado una actitud desconcertante y, cuando la empleada se le acercó, reaccionó con un fuerte mordisco que le lesionó una de sus manos.

La influenciadora llevó de inmediato a la mujer a un centro médico para que la atendieran. Luego de varios días de recuperación y de retomar sus labores en la casa de La Jesuu, no fue sino hasta este martes 2 de diciembre que la empleada volvió a acercarse al perro.

¿Cómo fue el reencuentro entre la empleada de La Jesuu y su perro Dior?

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, La Jesuu mostró el momento exacto en el que su empleada volvió a tener contacto directo con Dior.

Empleada de La Jesuu reaparece tras incidente con el perro y sorprende a seguidores
Reaparece la empleada de La Jesuu luego del incidente con el perro. (Foto Canal RCN).

En el clip se aprecia al canino con una actitud muy alegre, incluso feliz de ver de nuevo a la empleada, como si el ataque ocurrido semanas atrás no hubiera pasado.

"Qué pecado, ay no, que lo perdone, dice. Ay, Dios mío, mi amor", comentó La Jesuu mientras grababa la tierna escena en la que Dior se muestra emocionado por la presencia de la mujer, quien también lo consiente y le sonríe.

Este emotivo reencuentro generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de La Jesuu, quienes no tardaron en comentar la escena con tiernos mensajes hacia Dior y la actitud de su empleada.

