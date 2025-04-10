La Jesuu fue contundente tras críticas por su físico

La influenciadora la Jesuu respondió a críticas por su apariencia física e hizo una invitación a sus seguidoras.

¿Qué críticas recibió la Jesuu?

A través de sus redes sociales la caleña ha recibido diferentes comentarios en sus publicaciones o mensajes internos sobre su físico.

Recientemente, recibió un mensaje de una seguidora en la que juzgó su físico, destacando que se veía mejor como estaba antes.

"Creo que te veías más linda delg*da", le escribió una usuaria.

¿Cómo reaccionó la Jesuu a críticas por su físico?

La influenciadora decidió pronunciarse públicamente sobre dichos comentarios haciendo una reflexión y un llamado de atención sobre el tema.

Según señaló ella tiempo atrás le hubiera afectado bastante ese tipo de mensajes, debido a que no tenía el suficiente amor propio para ignorarlos.

Aconsejó ser más empáticos con los demás al hacer esa clase de comentarios, pues nunca se sabe los problemas que tenga la persona detrás de este estado o cambio físico.

"Uno callado se ve más bonito, sin opinar del cuerp* de las personas, no sabemos qué problema interno tenga que estar atravesando (...) todas somos perfectas sin importar la faceta por la que estés atravesando", expresó.

De igual manera, aprovechó dicha situación para compartir un video bailando un trend viral presumiendo su figura y destacando : "Somos las trozas y yo contra el mundo", logrando varios elogios y mensaje llenos de cariño y apoyo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la reacción de la Jesuu a sus críticas?

Tras sus declaraciones varios seguidores en redes sociales opinaron al respecto, donde algunos coincidieron con ella y la llenaron de halagos por su belleza, sus palabras, sus reflexiones y por empoderar a muchas mujeres y otros continuaron criticándola.

Por ahora, la Jesuu sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido en redes sociales de humor y estilo de vida.

Además, de prepararse para lo que será su reencuentro con las influenciadoras Karina García y Aida Victoria Merlano, a quienes presentará luego de ser amigas de ambas y considerar que se la llevarían muy bien.