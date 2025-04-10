Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu fue contundente tras críticas por su físico

La influenciadora la Jesuu reaccionó luego de recibir comentarios negativos sobre su apariencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Jesuu responde a críticas por su físico
La Jesuu contesta a críticas por su apariencia/Canal RCN

La influenciadora la Jesuu respondió a críticas por su apariencia física e hizo una invitación a sus seguidoras.

Artículos relacionados

¿Qué críticas recibió la Jesuu?

A través de sus redes sociales la caleña ha recibido diferentes comentarios en sus publicaciones o mensajes internos sobre su físico.

La Jesuu contesta a críticas

Recientemente, recibió un mensaje de una seguidora en la que juzgó su físico, destacando que se veía mejor como estaba antes.

"Creo que te veías más linda delg*da", le escribió una usuaria.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la Jesuu a críticas por su físico?

La influenciadora decidió pronunciarse públicamente sobre dichos comentarios haciendo una reflexión y un llamado de atención sobre el tema.

La Jesuu reacciona a críticas por su apariencia

Según señaló ella tiempo atrás le hubiera afectado bastante ese tipo de mensajes, debido a que no tenía el suficiente amor propio para ignorarlos.

Aconsejó ser más empáticos con los demás al hacer esa clase de comentarios, pues nunca se sabe los problemas que tenga la persona detrás de este estado o cambio físico.

"Uno callado se ve más bonito, sin opinar del cuerp* de las personas, no sabemos qué problema interno tenga que estar atravesando (...) todas somos perfectas sin importar la faceta por la que estés atravesando", expresó.

De igual manera, aprovechó dicha situación para compartir un video bailando un trend viral presumiendo su figura y destacando : "Somos las trozas y yo contra el mundo", logrando varios elogios y mensaje llenos de cariño y apoyo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la reacción de la Jesuu a sus críticas?

Tras sus declaraciones varios seguidores en redes sociales opinaron al respecto, donde algunos coincidieron con ella y la llenaron de halagos por su belleza, sus palabras, sus reflexiones y por empoderar a muchas mujeres y otros continuaron criticándola.

Artículos relacionados

Por ahora, la Jesuu sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido en redes sociales de humor y estilo de vida.

Además, de prepararse para lo que será su reencuentro con las influenciadoras Karina García y Aida Victoria Merlano, a quienes presentará luego de ser amigas de ambas y considerar que se la llevarían muy bien.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín sorprendió a sus fans con un nuevo look Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sorprende con cambio de look antes de su viaje a Tailandia

Vanessa Pulgarín reveló su nuevo look antes de viajar a Tailandia, donde representará a Colombia en Miss Universe 2025

Altafulla

Altafulla lanzó pulla tras polémica por su ruptura con Karina García: "Otra vez sin señal"

El artista Altafulla dedicó indirecta tras las críticas que ha recibido tras su ruptura con Karina García.

Dayro Moreno compartió su rutina estética en un blog de YouTube. Talento nacional

¡Dayro sorprendió en redes con un nuevo look en sus manos! Así luce

Dayro Moreno mostró su manicura con fresas rojas y causó sorpresa: algunos lo aplaudieron por su autenticidad, otros lo criticaron duramente.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara rompió en llanto al despedirse de los escenarios

Entre lágrimas y un Movistar Arena lleno, Paola Jara cerró su último concierto del 2025 antes de dedicarse a la llegada de su hija Emilia.

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?