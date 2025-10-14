Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu estalla contra Yina Calderón y la tilda de “mitómana”

La Jesuu generó revuelo en redes sociales tras arremeter contra Yina Calderón, a quien calificó de “mitómana”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu explota contra Yina Calderón y la acusa de mentirosa
La Jesuu arremete con todo contra Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

La polémica entre Yina Calderón y Valentina Ruiz La Jesuu parece no tener fin. Las creadoras de contenido volvieron a protagonizar un rifirrafe tras el reciente en vivo de Andrea Valdiri en el que mencionó los constantes comentarios de la polémica influenciadora sobre la asistencia de la caleña a Stream Fighters 4.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el ingreso de La Jesuu a Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que desde hace un par de días, Yina Calderón ha repetido en diversas ocasiones que no quiere ver a La Jesuu cerca de ella en el Stream Fighters 4, luego de que la creadora de contenido caleña la denunciara por comentarios despectivos sobre su color de piel.

La Jesuu, Yina Calderón y Andrea Valdiri
La Jesuu y Yina Calderón reaccionan tras palabras de Andrea Valdiri/Canal RCN

Por tal razón, Andrea Valdiri mencionó en su reciente en vivo por medio de la plataforma de streaming, Kick, que La Jesuu sí asistiría al evento deportivo, pese a las constantes afirmaciones de Calderón, ocasionando así que esta última volviera a pronunciarse y cambiara la versión de los hechos.

Según Calderón, en ningún momento mencionó que La Jesuu no podría asistir al evento deportivo en el que se enfrentará a Andrea Valdiri, y que por el contrario lo que no quería es ver a la joven influenciadora cerca de su camerino o palco.

“Yo jamás he dicho que esta niña, La Jesuu, no puede ingresar al Stream Fighters. ¿Es que acaso yo soy la dueña? El dueño se llama Westcol, yo solamente soy contratada para pel*ar, soy la pel*a estelar junto a Andrea Valdiri, pero ya. Yo lo que le pedí a la organización de Stream Fighters es que no la quiero cerca de mí, porque he recibido amen*zas de ella”.

¿Por qué La Jesuu calificó de “mitómana” a Yina Calderón?

A raíz de esto, La Jesuu no dudó en desmentir a Yina Calderón por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, al mencionar que era una “mitómana”.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Esto debido a que en repetidas ocasiones Yina Calderón sí habría mencionado que La Jesuu no podría estar presente en el enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

“Otra vez contradiciéndose… Dijiste en repetidas ocasiones, que no me alistara, porque no iba, mitómana”.

