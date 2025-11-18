La Jesuu compartió una experiencia incómoda que provocó opiniones divididas entre sus seguidores

La creadora de contenido, La Jesuu, compartía con sus amigos y sus seguidores en un establecimiento de Jamundí, Valle del Cauca, cuando una situación incómoda se salió de control.

La Jesuu tuvo un incidente en un sitio público de Jamundí, Valle del Cauca. (Foto Canal RCN)

¿Qué ocurrió con La Jesuu en Jamundí mientras compartía con sus amigos y seguidores?

Según La Jesuu, todo comenzó cuando una persona en evidente estado de embriaguez intentó pasar por el lugar donde se encontraba.

La Jesuu le dijo que no había forma de facilitarse el paso, lo que generó una reacción desproporcionada por parte de la otra persona.

La tensión escaló rápidamente cuando esta persona, sin mediar palabra, tuvo un gesto físico inapropiado hacia la influenciadora.

¿Cómo reaccionó La Jesuu tras el incidente?

La Jesuu asegura que reaccionó de la misma manera alterando el ambiente del sitio.

Lejos de quedarse al margen, muchos de los asistentes respaldaron a La Jesuu, asegurando que ella no había provocado el incidente y que su reacción fue una respuesta justificada.

La persona involucrada terminó refugiándose en el baño del lugar, mientras algunos presentes expresaban su indignación y buscaban intervenir.

Afortunadamente, el conflicto no pasó a mayores gracias a que el personal del sitio retiró por la puerta de atrás a la persona, evitando así una confrontación más grave.

La creadora de contenido aprovechó sus historias de Instagram para agradecer el apoyo recibido por parte de sus seguidores en el Valle del Cauca.

Además, envió un mensaje claro a quienes no saben manejar el licor en espacios públicos, invitándolos a reflexionar sobre su comportamiento y a evitar salir si no pueden controlar sus impulsos, para no arruinar momentos de esparcimiento ajenos.

Desde su participación en La casa de los famosos Colombia, La Jesuu ha fortalecido su comunidad digital que la sigue respaldando dentro y fuera de la televisión.

Lo ocurrido en Jamundí no hizo más que confirmar que, con o sin cámaras, La Jesuu es fiel a sí misma.

Este tipo de situaciones, aunque desafortunadas, también evidencian el impacto que figuras como La Jesuu tienen en sus comunidades.

Más allá del contenido que crea o los espacios en los que participa, su presencia genera revuelo y sus seguidores no dudan en demostrarle cariño y respeto.

Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con estas actitudes por parte de figuras públicas que, consideran, deben dar ejemplo.