Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu aparece con el bebé de Aida Victoria Merlano y desata reacciones por su aspecto físico

Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, enternece redes con divertido momento junto a La Jesuu.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, protagoniza tierno momento con La Jesuu.
Aida Victoria Merlano enternece redes con video de Emiliano riéndose de La Jesuu. (Fotos: Canal RCN)

Aida Victoria Merlanocompartió un video que causó sensación en redes sociales al mostrar un emotivo momento en el que su bebé Emiliano se ríe junto a La Jesuu.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el video que compartió Aida Victoria Merlano?

En el video que Aida Victoria Merlano publicó en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, se le ve al pequeño de 9 meses reaccionando con risas durante el encuentro con la Jesuu.

Aida Victoria quien suele compartir diferentes momentos del crecimiento de su hijo, mostrando su día a día y algunas experiencias personales junto a él, en esta ocasión causó sensación al mostrar el momento con la creadora de contenido caleña.

Artículos relacionados

En el clip, Emiliano está en las piernas de Aida Victoria mientras La Jesuu le hace juego al pequeño, quien reacciona con carcajadas al ver a la creadora de contenido, quien es amiga cercana de la barranquillera.

Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, protagoniza tierno momento con La Jesuu.
Aida Victoria Merlano enternece redes con video de Emiliano riéndose de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Pero más allá de ver al pequeño riendo de esta forma, la apariencia de La Jesuu llamó la atención en redes sociales por un detalle que se puedo observar en el video.

¿Por qué el video del bebé Aida Victoria Merlano causó sensación por La Jesuu?

La aparición inesperada de La Jesuu causó una ola de reacciones entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, pues en ese momento se encontraba completamente despeinada.

Artículos relacionados

Tras el video que rápidamente se llenó de corazones y cientos de comentarios de los usuarios quienes reaccionaron con humor tras ver a la caleña de esta forma.

Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, protagoniza tierno momento con La Jesuu.
Aida Victoria Merlano enternece redes con video de Emiliano riéndose de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Entre las reacciones de los usuarios se leían mensajes como: “El bebé en modo: me río porque si lloro me lleva”, acompañado de varios emojis de risas.

Asimismo, otros reaccionaron con: “no puedo con La Jesuu… la amo” y “Yo creo que no se está riendo contigo sino de ti”.

Otros comentarios también elogiaron la espontaneidad de La Jesuu, señalando: “Yo creo que se ríe por la misma razón que yo porque me caes bien”, fue otro de los comentarios.

Sin duda, en esta ocasión el bebé de Aida Victoria Merlano, quien suele llevarse toda la atención de los usuarios, fue La Jesuu quien se robó miradas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex y Karina García en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Karina García lanzó dura crítica contra Alexa Torrex tras su posicionamiento: "ya aburre"

Karina García no se quedó con nada respecto al posicionamiento de Alexa Torrex y dejó ver su opinión más sincera al respecto.

Mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles Lina Tejeiro

Claudia Serrato reapareció tras Semana Santa y reveló nuevos detalles sobre su salud

Claudia Serrato volvió a pronunciarse y contó cómo avanza su proceso tras su diagnóstico de cáncer.

Camilo Triana se viste de luto tras el fallecimiento de importante integrante de su familia, ¿quién? Talento nacional

Camilo Triana se viste de luto tras el fallecimiento de importante integrante de su familia, ¿quién?

Camilo Triana se viste de luto tras lamentable pérdida de miembro de su familia tras batallar por complicada enfermedad.

Lo más superlike

Alexa Torrex desmiente la versión de Karola. La casa de los famosos

Karola afirmó ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario; así respondió la cucuteña

Karola sostuvo que Alexa Torrex y Tebi tuvieron un beso en el confesionario, generando tensión en La casa de los famosos.

Shakira deja al descubierto sus rutinas de belleza a sus 49 años. Shakira

Shakira reveló sus trucos de belleza para mantenerse joven a sus 49 años

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?