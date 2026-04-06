La Jesuu aparece con el bebé de Aida Victoria Merlano y desata reacciones por su aspecto físico

Aida Victoria Merlanocompartió un video que causó sensación en redes sociales al mostrar un emotivo momento en el que su bebé Emiliano se ríe junto a La Jesuu.

Artículos relacionados Anuel AA Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

¿Qué muestra el video que compartió Aida Victoria Merlano?

En el video que Aida Victoria Merlano publicó en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, se le ve al pequeño de 9 meses reaccionando con risas durante el encuentro con la Jesuu.

Aida Victoria quien suele compartir diferentes momentos del crecimiento de su hijo, mostrando su día a día y algunas experiencias personales junto a él, en esta ocasión causó sensación al mostrar el momento con la creadora de contenido caleña.

Artículos relacionados Talento nacional Camilo Sánchez recibió fuertes críticas tras mostrar fotos con su pareja en Australia; ¿por qué?

En el clip, Emiliano está en las piernas de Aida Victoria mientras La Jesuu le hace juego al pequeño, quien reacciona con carcajadas al ver a la creadora de contenido, quien es amiga cercana de la barranquillera.

Aida Victoria Merlano enternece redes con video de Emiliano riéndose de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Pero más allá de ver al pequeño riendo de esta forma, la apariencia de La Jesuu llamó la atención en redes sociales por un detalle que se puedo observar en el video.

¿Por qué el video del bebé Aida Victoria Merlano causó sensación por La Jesuu?

La aparición inesperada de La Jesuu causó una ola de reacciones entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, pues en ese momento se encontraba completamente despeinada.

Artículos relacionados Influencers Sale a la luz video de exempleada de Alexa Torrex con fuertes señalamientos contra Jhorman Toloza

Tras el video que rápidamente se llenó de corazones y cientos de comentarios de los usuarios quienes reaccionaron con humor tras ver a la caleña de esta forma.

Aida Victoria Merlano enternece redes con video de Emiliano riéndose de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Entre las reacciones de los usuarios se leían mensajes como: “El bebé en modo: me río porque si lloro me lleva”, acompañado de varios emojis de risas.

Asimismo, otros reaccionaron con: “no puedo con La Jesuu… la amo” y “Yo creo que no se está riendo contigo sino de ti”.

Otros comentarios también elogiaron la espontaneidad de La Jesuu, señalando: “Yo creo que se ríe por la misma razón que yo porque me caes bien”, fue otro de los comentarios.

Sin duda, en esta ocasión el bebé de Aida Victoria Merlano, quien suele llevarse toda la atención de los usuarios, fue La Jesuu quien se robó miradas.