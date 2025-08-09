La foto por la que Ángela Aguilar fue comparada con Cazzu

Una vez más, la cantante Ángela Aguilardio de qué hablar en las redes sociales luego de compartir una particular fotografía en la que muchos de sus seguidores aseguran que ahora quiere parecerse a Cazzu.

¿Por qué comparan a Ángela Aguilar con Cazzu?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida intérprete mexicana ostenta una comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció para presumir unas llamativas fotografías de lo que fue su reciente aparición en Hollywood en un concierto sinfónico con Los Aguilar.

Sin embargo, aunque el motivo de su publicación fue presumir sus presentaciones en este importante evento de música, lo que terminó llevándose la atención entre los usuarios fue la apariencia de la artista.

Y es que, según los internautas, con su aspecto quedó en evidencia cómo ahora Ángela quiere lucir muy parecida a la también cantante Cazzu, ya que desde un tiempo para acá creen que la argentina casi se ha convertido en un referente para ella.

“Que Cazzualidad que ahora te guste traer el cabello largo”, “Le robo las trenzas a Cazzu”, son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de la red social.

¿Ángela Aguilar se sometió a un procedimiento estético?

Otro de los temas que también fue tema de conversación fue el rostro de Aguilar, ya que muchos aseguran que se habría hecho retoques estéticos en esta zona de su cuerpo.

En los últimos días, Ángela junto a su esposo Christian Nodal, estuvieron en el ojo del huracán luego de que miles de personas iniciaran un proceso de recolección de firmas para lograr impedir que su show en las celebraciones de la independencia de Jalisco.

Sin embargo, los esfuerzos de los detractores de la pareja fueron en vano, ya que el mismo gobierno anunció que era imposible revertir la presentación, especialmente porque ya existe un contrato establecido con ambos artistas.

Cabe señalar que, el motivo por el que las personas se mostraron inconformes con su presentación es justamente las declaraciones que ha hecho la familia Aguilar respecto a temas de migración, las cuales fueron consideradas poco solidarias.