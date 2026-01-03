Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La emotiva confesión de la mamá de Maleja Restrepo a Tatán Mejía

Durante un paseo en Norcasia, la mamá de Maleja Restrepo le agradeció a Tatán Mejía por hacer feliz a su hija y su familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Más allá de las cámaras: así vive Maleja Restrepo el amor y la gratitud en familia.
Más allá de las cámaras: así vive Maleja Restrepo el amor y la gratitud en familia. Foto Canal RCN

Durante un tranquilo paseo por el río La Miel, en el municipio de Norcasia, Caldas la mamá de Maleja Restrepo, decidió tomarse unos minutos para expresar públicamente un mensaje que pocas veces se ve con tanta honestidad, un agradecimiento directo y sentido a Tatán Mejía, el esposo de su hija.

Lejos de discursos preparados o escenarios artificiales, la mujer habló desde el corazón, reconociendo el papel que Tatán ha tenido en la vida de Maleja.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la mamá de Maleja sobre Tatán Mejía?

En medio del sonido del agua y el ambiente natural del río, la mamá de Maleja destacó que su hija se ve genuinamente feliz, en paz y realizada.

 

Resaltó que Tatán no solo ha sido un buen esposo, sino un compañero de vida que ha sabido construir hogar, respeto y afecto, sus palabras estuvieron marcadas por la gratitud y por la tranquilidad que siente al ver a su hija viviendo una relación sana y llena de amor.

Reconocer públicamente la felicidad de un hijo no siempre es fácil, pero hacerlo exaltando a la persona que camina a su lado tiene un valor especial.

Artículos relacionados

¿Por qué este mensaje conmovió tanto a Maleja y a sus seguidores?

Maleja Restrepo decidió compartir ese instante en sus historias de Instagram, mostrando que lo ocurrido no hacía parte de un guion ni de una estrategia de contenido.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía en Duro contra el Mundo.
La mamá de Maleja destacó el amor, la estabilidad y la familia que su hija ha construido junto a Tatán. Foto | Canal RCN.

Para ella, fue una confirmación de que lo que viven como familia trasciende las cámaras y las redes sociales, el mensaje de su mamá tocó fibras profundas, no solo por lo que dijo, sino por la naturalidad con la que lo expresó.

Artículos relacionados

¿Por qué la familia de Maleja y Tatán genera tanta admiración?

Maleja fue clara al afirmar que lo que muestran en redes es coherente con lo que viven fuera de ellas, su familia, lejos de ser una construcción idealizada, se ha consolidado desde la complicidad, el respeto y el trabajo en equipo.

Tatán Mejía, además de su faceta pública, se ha ganado el reconocimiento por su rol como padre presente y esposo dedicado.

Maleja Restrepo preocupó a sus seguidores tras mostrar fuerte lesión en uno de sus dedos
Maleja compartió el momento en Instagram, mostrando que su familia trasciende el contenido digital. (Foto Canal RCN).

Este tipo de momentos refuerzan por qué Maleja y Tatán son considerados una de las parejas más admiradas del entretenimiento colombiano, no por la perfección, sino por la verdad que transmiten.

Lo ocurrido en Norcasia fue una prueba de que, cuando el amor es real, se percibe incluso en los silencios y en las palabras más sencillas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz que interpretó a Lucia Arjona se habría separado. Talento nacional

¿Se apagó la llama? Actriz de Diomedes habría terminado su matrimonio tras 15 años de unión

La recordada actriz de la telenovela Diomedes enfrenta rumores de separación tras más de 15 años de matrimonio.

Aida Merlano le pide a Westcol que reconozca que ella lo puso bonito Aída Victoria Merlano

Aida Merlano le exigió a Westcol reconocer públicamente un detalle particular que ella hizo por él

Aida Merlano sorprendió a los fans de Westcol al confrontarlo y decirle que reconociera públicamente que hizo específicamente por él.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al confirmar que se va del país, así lo reveló

Yina Calderón tomó radical decisión sobre su futuro y compartió video con el que dio a conocer la noticia.

Lo más superlike

Pipe Bueno combina trabajo y diversión mientras se prepara para sus eventos musicales en 2026. Pipe Bueno

Pipe Bueno disfrutó una “fiesta de papás” a bordo de un yate en Cartagena

Pipe Bueno compartió un reel desde Cartagena donde se le ve disfrutando una tarde de amigos, música y risas a bordo de un yate.

La casa de los famosos

Campanita revela qué es lo que más le preocupa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa Talento internacional

Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?