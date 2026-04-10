En las últimas semanas, el nombre de Eidevin López y Alejandro Estrada se ha convertido en centro de atención mediática tras el reciente enfrentamiento físico que ocurrió entre ambos el cual ha generado una gran variedad de opiniones.

Es clave mencionar que el público fue el encargado en elegir mediante votaciones que Eidevin fuera el nuevo eliminado del reality tras el altercado que ocurrió con Alejandro.

Por ello, una gran variedad de internautas ha dejado múltiples comentarios y reacciones tras la expulsión de Eidevin la cual ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales, entre esos, el esposo de Beba quien se pronunció al respecto.

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¿Qué dijo el esposo de Beba tras la reciente expulsión de Eidevin López?

Andrés Gómez opina tras expulsión de Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas que más comentarios ha dividido opiniones en las últimas semanas es Andrés Gómez, el esposo de Beba, una de las participantes que hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por esta razón, Andrés aprovechó la oportunidad para contar su perspectiva mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 24 mil seguidores, su opinión acerca de la expulsión de Eidevin, expresando las siguientes palabras:

“Un mensaje corto de lo que pasó el día de hoy en la casa, las cosas no pasan porque sí y para mí lo justo es que salieran los dos. Sin embargo, así lo decidió el público, pero, trato de decir es que es un juego, allá adentro se toman decisiones y se viven emociones. Es válido que se enojen, las personas tengan emociones, así que también es válido respetar el comportamiento de una persona”, agregó Andrés Gómez.

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Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas ha dejado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca de los sucesos que han llevado a cabo varias celebridades quienes siguen en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué fue eliminado Eidevin López? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el motivo por el que Eidevin López fue expulsado tras enfrentamiento con Alejandro Estrada?

Cabe destacar que Eidevin López tuvo una inesperada actitud con Alejandro Estrada, luego de una dinámica en la que se expresaron varias verdades.

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Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios tuvo fue cuando Eidevin le tocó el rostro a Alejandro y él lo alejó con un sutil empuj#n. Por ello, El Jefe tomó una drástica decisión.

Luego, el público fue el encargado de elegir mediante votaciones de La casa de los famosos Colombia que Eidevin sería expulsado.