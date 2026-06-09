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Exparticipante de La casa de los famosos Colombia tendría nueva pareja: esta foto sacó a la luz

Reconocida actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Col estrenaría novio tras fotos que sacó a luz en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia tendría nueva pareja: esta foto sacó a la luz
¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Col que tendría nuevo novio? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una reconocida actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por unas románticas fotografías que compartió en sus redes junto a un hombre.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, no solo por la reciente publicación que compartió la actriz, sino que también, por tomar de la mano a un hombre a quien presumió en sus redes y sería su nuevo novio.

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¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que tendría nueva pareja?

El nombre de la reconocida actriz colombiana Diana Ángel se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por su talento al destacarse en su amplia trayectoria profesional, sino que también, por una publicación que ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia tendría nueva pareja: esta foto sacó a la luz
Él es el hombre que sería el novio de Diana Ángel. | Foto: Canal RCN

En la reciente publicación que compartió Diana a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 650 mil seguidores, se refleja que Diana está atravesando por un importante momento, en especial, por presumir que está atravesando por una nueva etapa en su vida, pues expresó las siguientes palabras:

“Mujer de poca fe”, pero ahí vamos. Es que confiar, después de tanto casi algo, casi nada, casi casi, no es fácil. Hemos sobrevivido a Marzo, Abril y Mayo. Vamos pues por Junio. Si llegamos a Diciembre, se lo presento a mi mamá!, agregó en la descripción de la publicación.

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En las fotografías se evidencia que Diana está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por compartir que llegó a su vida un hombre con quien ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos.

¿Se sabe sobre la identidad del hombre que sería la nueva pareja de Diana Ángel?

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia tendría nueva pareja: esta foto sacó a la luz
Diana Ángel estrenaría nueva pareja. | Foto: Canal RCN

En medio de las fotografías que compartió Diana Ángel en sus redes sociales, se evidencia que está atravesando por un importante momento, en especial, muchos de sus seguidores se han preguntado por la identidad del hombre.

Sin embargo, Diana no mostró el rostro del hombre y, tampoco, hizo algún tipo de etiqueta, pues, solo anunció que, si llega a diciembre junto a él, se lo presentaría a su madre.

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