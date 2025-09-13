Koral Costa reveló nuevos detalles sobre Epa Colombia: esto dijo

La reconocida influenciadora y cantante Koral Costa sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar nuevos detalles sobre Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y su situación actual.

¿Qué dijo Koral Costa sobre Epa Colombia y su condena?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa reveló nuevos detalles de la empresaria Epa Colombia, quien actualmente se encuentra privada de la libertad por delitos cometidos durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en la capital en 2019.

Esto, luego de que una internauta se mostrara interesada en saber más sobre cómo se encontraba la empresaria, ya que poco se conocía de su caso desde que le fue incautado tres celulares en medio de un operativo del Inpec realizado el pasado 3 de septiembre.

Según comentó Koral, aunque no ha podido visitar persona sí ha estado en contacto directo con la madre de la empresaria y su pareja Karol Samantha, quienes la han mantenido al tanto de cómo se encuentra actualmente.

Koral aseguró que, aunque hay momentos en los que decide darle espacio a la familia de la empresaria, debido a situaciones que competen únicamente a su círculo, continua atenta a lo que puedan llegar a necesitar de su parte.

“Obviamente hay momentos en los que uno da espacio, porque uno sabe que están viviendo su momento, entonces uno es muy prudente. Pero sí, yo les escribo seguido, porque a mí de nada me sirve subir todos los días una foto con Dane, pero ni siquiera les escribo para preguntarle cómo está ella, cómo sigue”

¿Koral Costa planea visitar a Epa Colombia en medio de su condena?

Vale la pena recordar que Daneidy Barrera actualmente se encuentra recluida en la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá, luego de ser trasladada de la cárcel de mujeres El Buen Pastor con el fin de mejorar las condiciones y su calidad de vida mientras cumple con su condena.

A raíz de esto, Koral manifestó su deseo de poder visitarla, aunque era consiente de que su prioridad en estos momentos era su esposa e hija.

“Con ganas de que todos sus amigos podamos verla. Por ahora su prioridad es su esposa, la niña, y bueno, ella sabe que aquí estamos sus amigos pendientes, que la queremos, y que esperamos poderla ver así sea uno por uno o todos al tiempo”