Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa reveló nuevos detalles sobre Epa Colombia: esto dijo

Koral Costa, amiga cercana de Epa Colombia, reveló nuevos detalles sobre la influenciadora, quien se encuentra privada de la libertad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa sorprendió con nuevos detalles sobre Epa Colombia
Esto fue lo que Koral Costa reveló acerca de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora y cantante Koral Costa sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar nuevos detalles sobre Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y su situación actual.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa sobre Epa Colombia y su condena?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa reveló nuevos detalles de la empresaria Epa Colombia, quien actualmente se encuentra privada de la libertad por delitos cometidos durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en la capital en 2019.

Epa Colombia
Epa Colombia fue trasladada | Foto del Canal RCN.

Esto, luego de que una internauta se mostrara interesada en saber más sobre cómo se encontraba la empresaria, ya que poco se conocía de su caso desde que le fue incautado tres celulares en medio de un operativo del Inpec realizado el pasado 3 de septiembre.

Según comentó Koral, aunque no ha podido visitar persona sí ha estado en contacto directo con la madre de la empresaria y su pareja Karol Samantha, quienes la han mantenido al tanto de cómo se encuentra actualmente.

Artículos relacionados

Koral aseguró que, aunque hay momentos en los que decide darle espacio a la familia de la empresaria, debido a situaciones que competen únicamente a su círculo, continua atenta a lo que puedan llegar a necesitar de su parte.

“Obviamente hay momentos en los que uno da espacio, porque uno sabe que están viviendo su momento, entonces uno es muy prudente. Pero sí, yo les escribo seguido, porque a mí de nada me sirve subir todos los días una foto con Dane, pero ni siquiera les escribo para preguntarle cómo está ella, cómo sigue”

¿Koral Costa planea visitar a Epa Colombia en medio de su condena?

Vale la pena recordar que Daneidy Barrera actualmente se encuentra recluida en la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá, luego de ser trasladada de la cárcel de mujeres El Buen Pastor con el fin de mejorar las condiciones y su calidad de vida mientras cumple con su condena.

Epa Colombia durante entrevista con Noticias RCN.
Así fue el operativo en el que le incautaron un celular a Epa Colombia. Foto | Canal RCN.

A raíz de esto, Koral manifestó su deseo de poder visitarla, aunque era consiente de que su prioridad en estos momentos era su esposa e hija.

“Con ganas de que todos sus amigos podamos verla. Por ahora su prioridad es su esposa, la niña, y bueno, ella sabe que aquí estamos sus amigos pendientes, que la queremos, y que esperamos poderla ver así sea uno por uno o todos al tiempo”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente? Anahí

Anahí exintengrante de Rebelde, comovió a sus fans con un emotivo reencuentro

Anahí recibió la inesperada visita de Pedro Damián, productor clave en su vida personal y profesional conmoviendo a sus fans en redes sociales.

La Segura enternece al celebrar los cinco meses de su hijo Lucca con emotiva foto La Segura

La Segura festejó los cinco meses de su hijo Lucca con una emotiva fotografía

La Segura enterneció a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía para celebrar los cinco meses de vida de su hijo Lucca.

Marlon Solórzano se sinceró luego de que un seguidor dudara de su orientación Marlon Solórzano

Marlon Solórzano respondió a fan que cuestionó su orientación: esto dijo

Marlon Solórzano sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos a un fan que puso en duda su orientación.

Lo más superlike

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada

Ángela Aguilar reveló cuál es su rutina de ejercicios para mantener un cuerpo tonificado y saludable.

Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes Jennifer López

Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

Hilary Duff tiene cuatro hijos y está casada con el cantante y produtor musical, Matthew Koma. Foto: AFP / Emma McIntyre Hilary Duff

Se confirma el regreso de Hilary Duff a la música, ¿cuándo saldrá su nuevo álbum?

Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valeria Aguilar, Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El estudio se realizó a partir de la extracción de una roca de Marte por parte del rover Perseverance. Foto: AFP / Jack Guez Ciencia

La NASA hizo un nuevo y sorprendente hallazgo sobre posibles señales de vida en Marte