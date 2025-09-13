Koral Costa mostró su deseo de estar en La casa de los famosos Colombia

Koral Costa, esposa del reconocido actor Omar Murillo ‘Bola 8’, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su deseo de hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo en el transcurso del 2026.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su deseo de estar en La casa de los famosos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Koral Costa aprovechó la interrogante de una seguidora para manifestar su deseo de ingresar a La casa de los famosos Colombia, tal y como lo hizo su pareja sentimental en la primera temporada del afamado reality.

Koral Costa expresó su deseo de estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Aunque la influenciadora mencionó que actualmente se encontraba en diversos proyectos no descartaba la opción de poder hacer parte de la tercera entrega del reality. Incluso llegó a dar un adelanto de lo que la gente podría ver en ella si esto se llegara a concretar.

Pues según comentó, podría ser la versión femenina del actor, ya que ambos contaban con una personalidad similar en donde el alto volumen en su voz podría hacer que muchos la quisieran y otros no tanto.

“Se imaginan yo allá metida dando la peleíta de vez en cuando, el show, el drama, porque yo soy muy chévere y todo, pero a mí que no me la vayan a montar, porque yo sí me ataco. Yo creo que sería otro Bola 8, entonces yo creo que muchos no me querrían, otros me amarían”

¿Cuáles son los proyectos actuales de Koral Costa?

Vale la pena destacar que, aunque la cantante no reveló detalles sobre sus proyectos actuales, sí dio a conocer sus intenciones de mudarse a España junto a su esposo, quien actualmente se encuentra instalado en este país para sacar adelante su negocio de gastronomía colombiana.

Koral Costa reveló que le gustaría estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Por lo que, de ser seleccionada para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sus planes pudrían cambiar drásticamente.

Sin embargo, se desconoce quiénes podrían estar en la mira para ocupar la casa de El Jefe para convertirse en el próximo ganador de La casa de los famosos Colombia.