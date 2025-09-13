Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa mostró su deseo de estar en La casa de los famosos Colombia

Koral Costa confesó que sueña con entrar a La casa de los famosos Colombia y no ocultó lo que haría si logra ser parte del reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Será Koral Costa la próxima en entrar a La casa de los famosos Colombia?
Koral Costa sorprende: quiere estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto de Buen día, Colombia).

Koral Costa, esposa del reconocido actor Omar Murillo ‘Bola 8’, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su deseo de hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que se llevará a cabo en el transcurso del 2026.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa sobre su deseo de estar en La casa de los famosos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Koral Costa aprovechó la interrogante de una seguidora para manifestar su deseo de ingresar a La casa de los famosos Colombia, tal y como lo hizo su pareja sentimental en la primera temporada del afamado reality.

Así manifestó Koral Costa su interés en entrar a La casa de los famosos Colombia
Koral Costa expresó su deseo de estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Aunque la influenciadora mencionó que actualmente se encontraba en diversos proyectos no descartaba la opción de poder hacer parte de la tercera entrega del reality. Incluso llegó a dar un adelanto de lo que la gente podría ver en ella si esto se llegara a concretar.

Artículos relacionados

Pues según comentó, podría ser la versión femenina del actor, ya que ambos contaban con una personalidad similar en donde el alto volumen en su voz podría hacer que muchos la quisieran y otros no tanto.

“Se imaginan yo allá metida dando la peleíta de vez en cuando, el show, el drama, porque yo soy muy chévere y todo, pero a mí que no me la vayan a montar, porque yo sí me ataco. Yo creo que sería otro Bola 8, entonces yo creo que muchos no me querrían, otros me amarían”

¿Cuáles son los proyectos actuales de Koral Costa?

Vale la pena destacar que, aunque la cantante no reveló detalles sobre sus proyectos actuales, sí dio a conocer sus intenciones de mudarse a España junto a su esposo, quien actualmente se encuentra instalado en este país para sacar adelante su negocio de gastronomía colombiana.

Koral Costa habló de su deseo de ingresar a La casa de los famosos Colombia
Koral Costa reveló que le gustaría estar en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Por lo que, de ser seleccionada para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sus planes pudrían cambiar drásticamente.

Sin embargo, se desconoce quiénes podrían estar en la mira para ocupar la casa de El Jefe para convertirse en el próximo ganador de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente? Anahí

Anahí exintengrante de Rebelde, comovió a sus fans con un emotivo reencuentro

Anahí recibió la inesperada visita de Pedro Damián, productor clave en su vida personal y profesional conmoviendo a sus fans en redes sociales.

La Segura enternece al celebrar los cinco meses de su hijo Lucca con emotiva foto La Segura

La Segura festejó los cinco meses de su hijo Lucca con una emotiva fotografía

La Segura enterneció a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía para celebrar los cinco meses de vida de su hijo Lucca.

Marlon Solórzano se sinceró luego de que un seguidor dudara de su orientación Marlon Solórzano

Marlon Solórzano respondió a fan que cuestionó su orientación: esto dijo

Marlon Solórzano sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos a un fan que puso en duda su orientación.

Lo más superlike

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada

Ángela Aguilar reveló cuál es su rutina de ejercicios para mantener un cuerpo tonificado y saludable.

Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes Jennifer López

Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

Hilary Duff tiene cuatro hijos y está casada con el cantante y produtor musical, Matthew Koma. Foto: AFP / Emma McIntyre Hilary Duff

Se confirma el regreso de Hilary Duff a la música, ¿cuándo saldrá su nuevo álbum?

Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valeria Aguilar, Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El estudio se realizó a partir de la extracción de una roca de Marte por parte del rover Perseverance. Foto: AFP / Jack Guez Ciencia

La NASA hizo un nuevo y sorprendente hallazgo sobre posibles señales de vida en Marte