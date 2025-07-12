Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Katy Perry confirmó su romance con Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes.
Katy Perry hizo su primera publicación en redes sociales con Justin Trudeau, su nuevo novio. Foto: AFP - Mónica Schipper

Katy Perry emocionó a sus seguidores al compartir su primera publicación oficial en redes sociales con su novio, Justin Trudeau, quien fuera primer ministro de Canadá. En pocas horas, la publicación ya ha superado los 300 mil Me Gusta y los 6 mil comentarios.

¿Cuál fue la primera publicación en redes sociales de Katy Perry con Justin Trudeau?

En el post, Katy presumió un viaje que hizo a Japón con su actual pareja, con quien inició una relación amorosa tras una resonada ruptura con el actor Orlando Bloom.

Artículos relacionados

La afamada artista estadounidense mostró parte de la experiencia que ha vivido en el país asiático, con momentos en restaurantes y probando comida tradicional de esa zona del mundo.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fueron las imágenes que presumió junto a su pareja. En una primera foto, ambos sonríen a la cámara e irradian amor y armonía.

Luego, Katy muestra el momento en que prueba comida japonesa y lo hace ante la reacción de Trudeau. Antes de terminar el clip, cruzan una amorosa mirada.


De esta manera, la cantante norteamericana dejó claro lo enamorada que está del exprimer ministro canadiense y de paso confirmó que las cosas van muy en serio con él.

Artículos relacionados

Cuando Perry y Trudeau fueron captados en público se especuló que solo se trataría de algo pasajero o un simple rumor, pero, con esta publicación, la artista ha manifestado que vive las mieles del amor con el exalto funcionario canadiense.

Katy Perry se dio una nueva oportunidad en el amor tras su resonada ruptura con Orlando Bloom.
Katy Perry y Orlando Bloom mantuvieron una relación intermitente entre 2016 y 2025, con altibajos, compromiso y finalmente ruptura. Foto: AFP - Emma McIntyre

¿Cómo nació la historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau?

La revista People reveló que Justin Trudeau se interesó en Katy Perry y empezó a cortejarla. El funcionario la invitó a salir en Montreal y hasta en algunas ocasiones viajó a California para estar cerca de ella.

“Tienen una química fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”, le dijo una fuente cercana a la pareja a People.

Las primeras apariciones se dieron en restaurantes de Montreal, donde la pareja fue captada cenando. Para ese entonces, la artista había acabado de romper definitivamente con Orlando Bloom, mientras que Trudeau se había divorciado, tras 18 años, de Sophie Grégoire.

Las citas continuaron y luego fueron vistos disfrutando de un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse. De paso, Perry celebró su cumpleaños 41 junto al canadiense. En ese momento, los paparazzi los fotografiaron saliendo del teatro tomados de la mano, por lo que se terminó de confirmar que estaban juntos.

¿Cómo surgieron los rumores entre Katy Perry y Justin Trudeau?
Katy Perry y Justin Trudeau empezaron a ser captados juntos en restaurantes de Montreal. / (Fotos de AFP)

Pero si quedaba alguna duda, Katy se encargó de despejarla con su reciente publicación en Instagram. A juzgar por las miradas, un fuerte lazo amoroso está empezando a nacer entre el canadiense y la estadounidense.

Artículos relacionados

Según medios internacionales, la pareja tiene planeado cerrar juntos este año. Tras el último show de Perry en Abu Dhabi, como parte de su gira ‘Lifetimes Tour’, decidirán dónde pasar la Navidad y recibir el año nuevo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maía Talento nacional

Maía ilumina el Día de las Velitas cantando un clásico navideño que enamoró a sus seguidores

La cantante Maía dio la bienvenida a la Navidad y el día de las Velitas con una interpretación que desató elogios por su voz y talento.

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao de vacaciones con su novio, Daniel Sepúlveda. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao: “simplemente espectacular”

Andrea Valdiri no solo enamoró a sus fans con su belleza y la de su figura, sino también con la de los paisajes en los que posó.

La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere La Jesuu

La Jesuu recibe lluvia de halagos tras lucir un traje rojo

La creadora de contenido Valentina Ruiz sorprendió con un atuendo muy decembrino.

Lo más superlike

Día de las Velitas en Colombia Talento nacional

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?