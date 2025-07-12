Katy Perry emocionó a sus seguidores al compartir su primera publicación oficial en redes sociales con su novio, Justin Trudeau, quien fuera primer ministro de Canadá. En pocas horas, la publicación ya ha superado los 300 mil Me Gusta y los 6 mil comentarios.

¿Cuál fue la primera publicación en redes sociales de Katy Perry con Justin Trudeau?

En el post, Katy presumió un viaje que hizo a Japón con su actual pareja, con quien inició una relación amorosa tras una resonada ruptura con el actor Orlando Bloom.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM rompe el silencio y confiesa si está embarazada de Blessd

La afamada artista estadounidense mostró parte de la experiencia que ha vivido en el país asiático, con momentos en restaurantes y probando comida tradicional de esa zona del mundo.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fueron las imágenes que presumió junto a su pareja. En una primera foto, ambos sonríen a la cámara e irradian amor y armonía.

Luego, Katy muestra el momento en que prueba comida japonesa y lo hace ante la reacción de Trudeau. Antes de terminar el clip, cruzan una amorosa mirada.



De esta manera, la cantante norteamericana dejó claro lo enamorada que está del exprimer ministro canadiense y de paso confirmó que las cosas van muy en serio con él.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

Cuando Perry y Trudeau fueron captados en público se especuló que solo se trataría de algo pasajero o un simple rumor, pero, con esta publicación, la artista ha manifestado que vive las mieles del amor con el exalto funcionario canadiense.

Katy Perry y Orlando Bloom mantuvieron una relación intermitente entre 2016 y 2025, con altibajos, compromiso y finalmente ruptura. Foto: AFP - Emma McIntyre

¿Cómo nació la historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau?

La revista People reveló que Justin Trudeau se interesó en Katy Perry y empezó a cortejarla. El funcionario la invitó a salir en Montreal y hasta en algunas ocasiones viajó a California para estar cerca de ella.

“Tienen una química fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”, le dijo una fuente cercana a la pareja a People.

Las primeras apariciones se dieron en restaurantes de Montreal, donde la pareja fue captada cenando. Para ese entonces, la artista había acabado de romper definitivamente con Orlando Bloom, mientras que Trudeau se había divorciado, tras 18 años, de Sophie Grégoire.

Las citas continuaron y luego fueron vistos disfrutando de un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse. De paso, Perry celebró su cumpleaños 41 junto al canadiense. En ese momento, los paparazzi los fotografiaron saliendo del teatro tomados de la mano, por lo que se terminó de confirmar que estaban juntos.

Katy Perry y Justin Trudeau empezaron a ser captados juntos en restaurantes de Montreal. / (Fotos de AFP)

Pero si quedaba alguna duda, Katy se encargó de despejarla con su reciente publicación en Instagram. A juzgar por las miradas, un fuerte lazo amoroso está empezando a nacer entre el canadiense y la estadounidense.

Artículos relacionados Talento internacional Katy Perry confirma su romance con ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ¡Las fotos son tendencia!

Según medios internacionales, la pareja tiene planeado cerrar juntos este año. Tras el último show de Perry en Abu Dhabi, como parte de su gira ‘Lifetimes Tour’, decidirán dónde pasar la Navidad y recibir el año nuevo.