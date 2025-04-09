Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kate Middleton sorprende con drástico cambio de look: ¡Así luce!

Kate Middleton dejó a todos boquiabiertos al revelar su nuevo look, con el que luce distinta y renovada.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Kate Middleton
Así luce Kate Middleton con su nuevo cambio de look | Foto AFP/ Ricardo Makyn

Kate Middleton apareció con sus sorprendente cambio de look tras estar en vacaciones.

¿Por qué Kate Middleton apareció con un nuevo look?

Los Príncipes de Gales volvieron a retomar su agenda tras un merecido descanso de verano. Sus vacaciones fueron en el Museo de Historia Natural de Londres y allí pudieron compartir con sus hijos y pasar un tiempo agradable en familia.

Tras ese viaje, Kate Middleton volvió a aparecer con nuevo look y esta vez no se trata de un corte de cabello, sino que apareció con un tono mucho más rubio.

Para nadie es un secreto que volverse rubia rejuvenece el rostro y dulcifica las facciones, pues es un truco de la belleza utilizado por muchas mujeres.

¿Qué dicen expertos sobre el nuevo look de Kate Middleton?

La Princesa de Gales ha elegido un rubio caramelo (miel o dorado) lo que aporta elegancia en la apariencia de ella.

Según estilistas y profesionales del mundo de la belleza, aseguran que la transformación fue de manera gradual para poder preservar la integridad del cabello.

"Como profesionales debemos animar a hacer el cambio de color despacio, para que el pelo sufra menos, aclarar el cabello puede ser un proceso agresivo".

¿Por qué Kate Middleton decidió cambiarse el look?

Por el momento se desconoce las razones por las cuales la Princesa realizó el drástico cambio de look. Lo que se sabe que es muchas mujeres aprovechan este cambio para entrar a una nueva etapa de su vida, ya que ella despidió del castaño claro con reflejos dorados que llevaba años con ese.

Es importante recordar que ella atravesó uno de los momentos más complejos de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de mama a principios del 2024.

Una suceso que enfrentó con fortaleza y de la cual logró salir victoriosa. Por ello, no sería extraño que este nuevo look refleje una etapa de superación, resiliencia y esperanza, marcando un capítulo distinto en su vida después de haber vencido la enfermedad.

Kate Middleton
Nuevo look de Kate Middleton | Foto AFP/ Ricardo Makyn
