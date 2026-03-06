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Karola le hace escena de celos a Eidevin en pleno en vivo

La influenciadora Karola le hizo un reclamo a Eidevin en plena transmisión en vivo y así reaccionó.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karola le hace escena de celos a eidevin
Karola le hace reclamo a Eidevin en live/Canal RCN

La influenciadora Karola no ocultó su molestia con el creador de contenido Eidevin en plena transmisión en vivo en una de sus redes sociales.

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¿Karola se puso celosa con Eidevin por Yuli Ruiz?

Los famosos realizaron un live, cada uno desde el lugar en el que se encontraba por aparte, luego de su reciente reencuentro en Medellín, donde estuvieron juntos en un mirador.

karola y eidevin discuten en live

En medio de su conversación, Karola le reclamó a Eidevin por su amistad con una chica, la cual no quisieron revelar su identidad para no darle foco, según destacó la costeña.

Eidevin pensó que se trataba de la modelo Yuli Ruiz, con quien ha logrado sostener una buena amistad, tanto así que se han visto varias veces luego del reality.

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Sin embargo, Karola le dejó en claro que no se trata de su excompañera de La casa de los famosos Colombia, pues es amiga de ambas y no desconfía de ella.

"De todas maneras Eidevin puede hacer lo que le dé la p*tagana porque él es un tipo soltero, ¿sabes qué te voy a decir? ya me ofendí, me voy a ir de esta mond*. Saliste con esta peladita hace poquito, no me dijiste que habían salido, yo entendí que eran amigos. La pelada quiere vacilar con todos los novios míos", expresó.

Karola le hace reclamo a Eidevin

Eidevin trató de calmarla y le dijo mi amor, a lo que ella le pidió que no le dijera así.

Le dijo a Eidevin que se cuidara porque muchos se le pueden acercar por el reconocimiento que está teniendo actualmente luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo reaccionó Eidevin tras la escena de celos de Karola?

El influenciador le pidió que cuando terminaran la transmisión hablaran del tema y que se acordara que estaba en un live, a lo que ella le contestó que quería decirlo en vivo para que ella la escuchara y supiera lo que piensa al respecto.

Por ahora, los famosos siguen conociéndose y dejando a un lado las etiquetas de lo que pueda ser su relación actual, de la que sus fanáticos mantienen a la expectativa.

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